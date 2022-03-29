Otobüs yolda su boruda gidemiyor! İBB bakım çalışmasında İSKİ'nin su borusunu patlattı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbullunun çilesi bitmiyor.Karla mücadelede yetersiz kalan, bakımsızlıktan sürekli İETT otobüsleri ve metrobüsleri arızalanan ve kaza yapan İBB'de her gün bir yeni skandal yaşanıyor.Son olarak Bayrampaşa'da çöken yolda bakım çalışması yapan İBB ekipleri su borusunu patlattı.İSKİ'ye ait su borusu, şebeke suyununun kesimesinin ardından onarıldı.