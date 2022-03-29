Dolmabahçe'de tarihi zirve!

Rusya-Ukrayna savaşı 34'üncü gününe girerken, müzakereler İstanbul'a taşındı. Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelirken, kritik zirveden önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan, tarafların sorumluluklarının büyük olduğunu söyledi, dünyanın müjdeli haber beklediğini belirtti. Erdoğan, daha sonra heyetler ile ayaküstü sohbet etti. Erdoğan, Rus ve Ukrayna heyeti tarafından ayakta alkışlandı. Öte yandan kritik toplantıya ABD ve Avrupa'nın yaptırım listesine aldığı Rus Oligarklar arasında yer alan Roman Abramovich de katıldı. Edinilen son dakika habere göre heyetler arasındaki görüşme sona erdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki tarihi zirve öncesi önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müzakere heyetlerini ziyaret için İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geldi. Erdoğan, burada dünyaya seslendi. Müzakere heyetlerinin barış için büyük sorumluluğu olduğunu ifade eden Erdoğan, 'Dünya sizden müjde bekliyor' dedi. Erdoğan, arabuluculuk için Türkiye'nin her türlü adımı atacağını da söyledi.'LİDERLER ZİRVESİNE DE TALİBİZ'Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, mevkidaşları Putin ve Zelenskiy'e de seslenmeyi ihmal etmedi. Erdoğan, 'Dostlarım' dediği devlet başkanlarına, 'Liderler Zirvesi'nin Türkiye'de yapılmasına hazırız.' dedi. Erdoğan, bugün çıkacak kararların lideler zirvesine kapı aralayacağına inandığını da ifade etti.AYAKTA ALKIŞLADILARBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından salondan ayrılmadan müzakere heyetleri ile konuştu. Heyetler yapıcı yutumundan dolayı Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı. Erdoğan, daha sonra salondan ayrılarak Özbekistan'a gitti.