29 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 29 Mart 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 16 bin 190 kişi koronavirüse yakalandı, 63 kişi ise hayatını kaybetti.