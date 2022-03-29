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29 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 29 Mart 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 16 bin 190 kişi koronavirüse yakalandı, 63 kişi ise hayatını kaybetti.

29 Mart koronavirüs tablosu belli oldu
Ekleme: 29.03.2022 - 19:36 Güncelleme: 29.03.2022 - 19:41 / Editör: Ozge Selin
29 Mart koronavirüs tablosu belli oldu
Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 29 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

İşte güncel koronavirüs tablosu:

29 Mart koronavirüs tablosu belli oldu

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29 Mart koronavirüs tablosu belli oldu
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