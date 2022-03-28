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Twitter Çöktü Mü? Twitter Neden Açılmıyor?

Twitter'a ulaşamayan kullanıcılar konuyla ilgili araştırmalara başladı. En sık aratılan soru ise Twitter neden açılmıyor oldu. Peki, Twitter çöktü mü? twitter neden açılmıyor? Twitter ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...

Ekleme: 28.03.2022 - 15:18 Güncelleme: 28.03.2022 - 15:33 / Editör: Ozge Selin
Twitter Çöktü Mü? Twitter Neden Açılmıyor?Twitter'a ulaşım sorunu yaşayan birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Twitter çöktü mü ve Twitter neden açılmıyor soruları yer alıyor. Kullanıcılar arama motorlarına yönelerek konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Twitter çöktü mü ve Twitter neden açılmıyor sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Twitter Çöktü Mü? Twitter Neden Açılmıyor?

Twitter Çöktü Mü?


Twitter'a erişimde sorun yaşayan birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında ise Twitter çöktü mü ve Twitter neden açılmıyor soruları yer aldı. Saat 14.42'de meydana gelen yükleme sorunu nedeniyle milyonlarca kullanıcı mağdur oldu. Yükleme sorunun ardından sunucu bağlantısı hatası ile karşılaşanlar anlam veremedikleri bu uyarı için araştırmalara başladı. Twitter tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.  Erişim sorununun İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Bursa, Ankara ve Malatya gibi illerde çok daha fazla yaşandığı belirtildi. Twitter tarafından yapılacak açıklamadan sitemizi takip ederek anında haberdar olabilirsiniz.
 

 Twitter Çöktü Mü? Twitter Neden Açılmıyor?
 

Twitter Neden Açılmıyor? 


Birçok kişi Twitter'a erişimde poroblem yaşıyor. bu nedenle arama motorlarına yönelen kullanıcılar konuyla ilgili olarak Twitter neden açılmıyor sorusunu araştırmaya başladı. suncu bağlantısı hatası veren Twitter için henüz resmi bir açıklama ggelmedi. Telefonunuzun ayarlarından bu durumu hızlandıracak bir yöntem deneyeTelefonun ayarlar kısmından Twitter uygulamasını seçerek verileri temizleyebilirsiniz. Bu sayede uygulamanız çok daha hızlı bir şekilde çalışacaktır. 


Twitter çöktü mü ve Twitter neden açılmıyor sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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