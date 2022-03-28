Miray Daner Kimdir? Miray Daner Kaç Yaşında?
Miray Daner birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedene en sık aratılanlar arasında Miray Daner kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Miray Daner kimdir? Miray Daner kaç yaşında? Miray Daner filmleri ve dizileri neler? İşte merak edilenler...
Miray Daner, Kara Tahta dizisiyle yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Oğulcan Engin ile olan birlikteliği sebebiyle sık sık gündeme gelen Miray Daner hakkında detayları merak ediyor. En sık aratılanlar arasında Miray Daner kimdir ve Miray Daner kaç yaşında soruları yer alıyor. Birçok kişi konu hakkında detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Son zamanlarda oldukça başarılı projelerde yer alan genç oyuncu başarılı oyunculuğu sebebiyle oldukça sevilen isimler arasında yer alıyor. Miray Daner kimdir ve Miray Daner kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Miray Daner Kimdir?
Miray Daner birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Miray Daner kimdir ve Miray Daner kaç yaşında soruları yer aldı. Oyunculuk hayatına 7 yaşında başlamıştır. Papatyam isimli dizide Metin Akpınar’ın torunu Gonca ‘yı oynamıştır. Dersimiz Atatürk filminde ise Sabiha Gökçen karakterine can vermiştir. İlk başrol deneyimi ise Disney Channel Turkey kanalında yayınlanan Zil Çalınca isimli dizi ile tecrübe etti. Medcezir dizisinde canlandırdığı Beren karakteri ile büyük beğeni topladı. Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin isimli dizide Hilal karakteri ile yakaladı. Ayrıca Daner, kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli’nin kuzenidir. Miray Daner filmleri ve dizileri şu şekilde sıralanabilir;
Filmografisi
Sinema
2010 Dersimiz: Atatürk
Sabiha Gökçen (küçüklüğü)
Hamdi Alkan
2011 Çınar Ağacı
Pelin Handan İpekçi
2013 Arkadaşım Max
Melda Murat Şeker
2018 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
Selin Kudret Sabancı
2022 Hayat Hicran Zeki Demirkubuz
Televizyon
Yıl Yapım Rol Yönetmen Bölüm
2008 1 Kadın 1 Erkek
Zeynep (çocukluğu) Leyla Yaman
1 (98.bölüm)
Bez Bebek
Oyuncak Nergis Serpil Kutça
1 (53.bölüm)
2009-2011 Papatyam
Gonca Bora Tekay
1-121
2012 Zil Çalınca
Duygu Yağız Alp Akaydın
1-40
Zil Çalınca Avı
Miray Kerem Çakıroğlu
1
2012-2013 Merhaba Hayat
Dünya Kerem Çakıroğlu
1-10
2013-2015 Medcezir
Beren Beylice
Ali Bilgin
1-77
2016-2018 Vatanım Sensin
Hilal
Taylan Biraderler
1-59
2018-2019 Bir Litre Gözyaşı
Cihan Yürekli Serhat Şahin
1-15
2022- Kara Tahta
Irmak Ender Mıhlar
1-
İnternet
Yıl Yapım Rol Platform Yönetmen Bölüm
2019-2020 Hakan: Muhafız
Kahin Netflix
Gökhan Tiryaki
1 (18.bölüm)
2020- günümüz Saygı
Helen Altuğ (Çözer) BluTV
Ali Taner Baltacı Ender Mıhlar
16
2022 Kuş Uçuşu
Aslı Netflix
Deniz Yorulmazer
8
Tiyatro oyunları
2010 Sürç-i Lisan Etti-isek Affola[kaynak belirtilmeli]
Tiyatro Ahali
2021 Romeo ve Juliet[3]
Juliet Dijital Sahne, Tiyatro Kintsugi
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