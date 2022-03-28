Miray Daner Kimdir? Miray Daner Kaç Yaşında?

Miray Daner Kimdir?



Miray Daner, Kara Tahta dizisiyle yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Oğulcan Engin ile olan birlikteliği sebebiyle sık sık gündeme gelen Miray Daner hakkında detayları merak ediyor. En sık aratılanlar arasındar vesoruları yer alıyor. Birçok kişi konu hakkında detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Son zamanlarda oldukça başarılı projelerde yer alan genç oyuncu başarılı oyunculuğu sebebiyle oldukça sevilen isimler arasında yer alıyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Miray Daner birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Oyunculuk hayatına 7 yaşında başlamıştır. Papatyam isimli dizide Metin Akpınar’ın torunu Gonca ‘yı oynamıştır. Dersimiz Atatürk filminde ise Sabiha Gökçen karakterine can vermiştir. İlk başrol deneyimi ise Disney Channel Turkey kanalında yayınlanan Zil Çalınca isimli dizi ile tecrübe etti. Medcezir dizisinde canlandırdığı Beren karakteri ile büyük beğeni topladı. Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin isimli dizide Hilal karakteri ile yakaladı. Ayrıca Daner, kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli’nin kuzenidir. Miray Daner filmleri ve dizileri şu şekilde sıralanabilir;Sinema2010 Dersimiz: AtatürkSabiha Gökçen (küçüklüğü)Hamdi Alkan2011 Çınar AğacıPelin Handan İpekçi2013 Arkadaşım MaxMelda Murat Şeker2018 Hürkuş: Göklerdeki KahramanSelin Kudret Sabancı2022 Hayat Hicran Zeki DemirkubuzYıl Yapım Rol Yönetmen Bölüm2008 1 Kadın 1 ErkekZeynep (çocukluğu) Leyla Yaman1 (98.bölüm)Bez BebekOyuncak Nergis Serpil Kutça1 (53.bölüm)2009-2011 PapatyamGonca Bora Tekay1-1212012 Zil ÇalıncaDuygu Yağız Alp Akaydın1-40Zil Çalınca AvıMiray Kerem Çakıroğlu2012-2013 Merhaba HayatDünya Kerem Çakıroğlu1-102013-2015 MedcezirBeren BeyliceAli Bilgin1-772016-2018 Vatanım SensinHilalTaylan Biraderler1-592018-2019 Bir Litre GözyaşıCihan Yürekli Serhat Şahin1-152022- Kara TahtaIrmak Ender Mıhlar1-İnternetYıl Yapım Rol Platform Yönetmen Bölüm2019-2020 Hakan: MuhafızKahin NetflixGökhan Tiryaki1 (18.bölüm)2020- günümüz SaygıHelen Altuğ (Çözer) BluTVAli Taner Baltacı Ender Mıhlar162022 Kuş UçuşuAslı NetflixDeniz Yorulmazer2010 Sürç-i Lisan Etti-isek Affola[kaynak belirtilmeli]Tiyatro Ahali2021 Romeo ve Juliet[3]Juliet Dijital Sahne, Tiyatro KintsugiReklamlar• Torku Konya Şeker• Tetra Pak[4]• İstikbal• Renault Kangoo• Pınar• LC Waikiki• Pantene• Trendyol[5]• Cheetos[6]vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.