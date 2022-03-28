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Hava saldırılarının azaldığı Kiev'de hayat normale dönüyor!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezinde özelikle son 4 gündür, Rus hava saldırıların azalmasıyla sokağa çıkanların sayısı artmaya başladı.

Hava saldırılarının azaldığı Kiev'de hayat normale dönüyor!
Ekleme: 28.03.2022 - 10:03 Güncelleme: 28.03.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Hava saldırılarının azaldığı Kiev'de hayat normale dönüyor!
Rusya'nın bir ay önce saldırılarını başlattığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, son günlerde hava saldırıların azalmasıyla şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda insan ile araç hareketliliğinin arttığı görülüyor.

KİEV SOKAKLARI YENİDEN HAREKETLENDİ
Kiev'in merkezinde özelikle son 4 gündür Rus hava saldırıların azalmasıyla sokağa çıkanların sayısı artmaya başladı.

Khreshatyk Caddesi'nde köpeğini gezdiren Elya, 'Ukraynalı askerler, vatandaşlarının kendilerini güvende hissedebilmeleri için elinden geleni yapıyor.' dedi.

Elya, son günlerde merkezde hava saldırıları olmasa da sirenlerin sık sık çaldığını belirterek, 'Şimdilik ortam güvenli fakat sirenler hala çalıyor, bu bizi korkutuyor.' şeklinde konuştu.

Hava saldırılarının azaldığı Kiev'de hayat normale dönüyor!

'SON GÜNLERDE KENDİMİZİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUZ'
Yürüyüşe çıkan Petro Stetsiyak da son günlerde Kiev'de kendilerini daha çok güvende hissettiklerini kaydederek, 'Ama savaş sadece cephede değil tüm ülkede devam ediyor.' dedi.

'BİRKAÇ GÜNDÜR PATLAMA YOK, SAKİN'
Brezilya'nın Kiev Büyükelçiliği görevlisi, Kiev sakini Oksana Baltatseva da savaşın başlamasından beri Kiev'de kaldığını belirterek, 'Ama artık kentte biraz durumun düzeldiği görünüyor. O kadar siren de çalmıyor. Birkaç gündür patlamalar da yok, durum daha sakin.' ifadesini kullandı.

Hava saldırılarının azaldığı Kiev'de hayat normale dönüyor!

'ARTIK GEZEBİLİYORUZ'
Yelena Lamanova da kentte artık gezmeye çıkabildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

'Ben cesur bir kadınım. Doğduğum kentte savaş başladığından beri de kendimi güçlü hissettim ama ilk günler zordu çünkü biz savaşın başlamasını beklemiyorduk. Biz de alıştık artık. Elbette kentte durum daha stabil. Dışarıya çıkıp gezmek kısmen mümkün.'

Hava saldırılarının azaldığı Kiev'de hayat normale dönüyor!

'ARTIK ÇALIŞMAYA BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR'
Artık işe dönmek istediklerini, bazı insanların evden çalışmaya bile başladığını dile getiren Lamanova, 'İlk günlerde insanları güvenli yere almaya çalıştık. Öte yandan orduya destek gönderdik. Ama şimdi artık çalışmaya başlamamız gerekiyor.' dedi.

Hava saldırılarının azaldığı Kiev'de hayat normale dönüyor!

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİLER
Eşi ile beraber koşu yapan Kiril, 'Şimdi durum daha sakin. Haberleri de takip ediyoruz. Elbette gece saatlerinde çatışma seslerini duyuyoruz.' diyerek hayatın sürdüğünü ve insanların normal hayata dönmesi gerektiğini söyledi. Kiril, ülkesini desteklemesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.
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