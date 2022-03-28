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28 Mart koronavirüs tablosu belli oldu!

Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu. 28 Mart 2022 koronavirüs tablosu belli oldu. Son 24 saatte Türkiye'de 14 bin 364 kişi koronavirüse yakalandı, 61 kişi ise hayatını kaybetti.

28 Mart koronavirüs tablosu belli oldu!
Ekleme: 28.03.2022 - 22:06 Güncelleme: 28.03.2022 - 22:09 / Editör: Ozge Selin
28 Mart koronavirüs tablosu belli oldu!
Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 28 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte Türkiye'de 272 bin 435 koronavirüs testi yapıldı, 14 bin 364 kişi koronavirüse yakalandı, 61 kişi ise hayatını kaybetti. 18 bin 526 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

İŞTE GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU

28 Mart koronavirüs tablosu belli oldu!

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28 Mart koronavirüs tablosu belli oldu!
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