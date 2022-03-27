Mevlüt Çavuşoğlu Lavrov ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye'de bir araya geleceğini belirterek, "Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz." açıklamasında bulundu. Bu mesajı sonrası Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü..
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye'de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz.' ifadelerini kullandı..
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ
Bu mesajı sonrası Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
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