Mevlüt Çavuşoğlu Lavrov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye'de bir araya geleceğini belirterek, "Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz." açıklamasında bulundu. Bu mesajı sonrası Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü..