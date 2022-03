Mariupol’ün önce ve sonraki hali!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik açtığı savaşta, en çok Mariupol kenti saldırılara maruz kaldı…Havadan çekilmiş görüntülerle Mariupol'ün saldırılardan önce ve sonraki hali gözler önüne serildi.DEV BİR ENKAZBu görüntüler, sosyal medyayı adeta salladı.Kentin dev bir enkaza dönüştüğü görüldü.RUSLAR VAR GÜCÜYÜ SALDIRIYORRusya coğrafi olarak stratejik öneme sahip Mariupol'ü ele geçirmek için var gücüyle saldırıyor.Suların kesik olduğu kente, elektrik de verilemiyor.KARADENİZ'E AÇILAN KAPIMariupol, Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan önemli kapılarından biri olarak görülüyor.‘RUSLARIN KONTROLÜNDE DEĞİL'Öte yandan Mariupol kenti Belediye Başkanı Vadim Boyçenko Ukrayna basınına verdiği röportajda, Rusya'nın Mariupol kentinde kontrolü sağladığına yönelik açıklamaları yalanladı.Boyçenko, “Ukrayna bayrağı kentin üzerinde dalgalanıyor. Bugün Mariupol, bir Ukrayna kenti olmaya devam ediyor. Ordumuz gelecekte de böyle kalması için her şeyi yapıyor. Kentimiz için çok şiddetli savaşlar var. Mariupol, savaşın 5'inci gününden beri kuşatılmış durumda.“KAHRAMANLARIMIZ KENTİ SAVUNUYOR”Rus ordusunun en önemli askerleri kente gönderildi ama 1 aydan fazla süredir kahramanlarımız kenti savunuyor. Rusların kontrol altında tuttuğu noktalar kentin dışındaki gettolar. Saldırıların 30'funcu gününde kentin derinliklerine girdiler ama kent şuan hala Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde.” dedi.“UÇAKLARLA SALDIRMAYA BAŞLADILAR”Rus ordusu tarafından kente yapılan saldırıları da anlatan Boyçenko, “Savaşın 5-6'ncı gününden itibaren işgalciler roket ve top atışlarıyla sürekli ateş ettiler. Mariupol kentinin savunmasını kırmakta zorlandıkları anda uçaklarla saldırmaya başladılar. Önce 2 uçak gönderdiler, sonra 5 uçakla kenti bombaladılar. Sonra bunun da işe yaramayacağını anladılar.“KIRIM'DAN KALKAN UÇAKLAR HER YARIM SAATTE BİR KENTİ BOMBALIYOR”Sonra 4 gemi ile Azak Denizi'nden kenti vurmaya başladılar. Hava savunmamız yoktu ama kahramanlarımız 2 uçak düşürdü. Uçaklarla saldırı savaşın 3. haftasında başladı. Kırım'dan kalkan uçaklar her yarım saatte bir kenti bombalıyor. Doğum hastanesine saldırdılar. Ölü ve yaralılar vardı. Drama tiyatrosu saldırısında 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.” diye konuştu.“TÜM SİLAHLARIN YASAK”Mariupol'de Ruslar tarafından fosfor bombaları kullanıp kullanmadığına yönelik soruya ise Boychenko, “Rus birliklerinin Mariupol'da kullandığı tüm silahların yasak olduğunu kesin olarak söyleyebilirim.” yanıtını verdi.Boyçenko, son olarak acı bilançoyu paylaştı.“ÖLÜLERİ PARKLARA VE EVLERİN AVLULARINA GÖMDÜK”Kentte 2 bin 187 sivilin öldüğünün açıklanmasının ardından bu rakamın artıp artmadığı ile ilgili soruyu yanıtlayan Boyçenko, “Kimseyi korkutmak istemiyorum. Bu rakamın şimdiden çok daha yüksek olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Binlerce kişi. Bombardıman hiç durmadı. Ölüleri parklara ve evlerin avlularına gömdük.” diye konuştu.KENT NÜFUSU 100 BİNİN ALTINA DÜŞTÜBoyçenko ayrıca savaştan önce 540 bin olan kent nüfusunun sivil tahliyelerin ardından 100 binin altına düştüğünün de sözlerine ekledi.