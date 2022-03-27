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Görüntüler Türkiye'den: Toplam 13 tane var!

Aksaray'daki kedi, bebek ve yetişkin mumyalar herkesi şaşırtıyor. Aksaray ve çevresinde yapılan kazılarda bulunan 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait toplam 13 mumya, müzede ziyaretçilerini bekliyor. Mumyalar, özel ısıtma ve soğutma sistemi olan vitrinlerde korunuyor.

Ekleme: 27.03.2022 - 19:13 Güncelleme: 27.03.2022 - 19:25 / Editör: Ozge Selin
Görüntüler Türkiye'den: Toplam 13 tane var!
Bin yıllık mumyalar Aksaray'da sergileniyor. Tarihi kültürel zenginlikleriyle Kapadokya'ya açılan kapı olan ve Orta Anadolu ve Kapadokya'nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aksaray'daki 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait kedi, bebek ve yetişkin mumyalar herkesi şaşırtıyor. Kedi, bebek ve yetişkin insandan oluşan toplam 13 mumya, Türkiye'nin ilk ve tek mumya seksiyonuna sahip Aksaray Müzesi'nde sergileniyor. Aksaray bölgesinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan mumyalar, özel ısıtma ve soğutma sistemi olan vitrinlerde korunuyor.

'TÜRKİYE'DE MUMYA SEKSİYONU BULUNAN TEK MÜZEMİZ'

Mumyalar hakkında bilgi veren Aksaray Müze Müdürü Yusuf Altın, toplamda 13 adet mumya bulunduğunu belirterek, “Aksaray Müzemiz bünyesinde bulunan 13 mumya ile Türkiye'de mumya seksiyonu bulunan tek müzemiz.

Amasya ve Niğde Müzesi'nde de birer tane mumya var ama bu şekilde sergilenen tek seksiyona sahip olan müzemiz ülkemizde Aksaray Müzesi'dir.

Müzemizdeki mumyalar, Ihlara Vadisi'nde bulunan kiliselerdeki yapılan kurtarma kazıları neticesinde bulunmuştur.

Mumyalarımızın diğer bir kısmı Çanlı Kilise'de yaklaşık bundan bin yıl önce yapılan kiliselerden bulunmuştur. Bunlar 2000'li yıllardan itibaren müze kurtarma kazıları ile müzemize kazandırıldı” dedi.

Görüntüler Türkiye'den: Toplam 13 tane var!

CESEDİN ORGANLARI BOŞALTILARAK BALMUMU İLE KAPLANIYOR

Mısır'a göre Türkiye'deki mumyalama tekniğinin farklı olduğuna dikkat çeken Yusuf Altın, “Bu mumyalardan bebek mumyası kendi içerisinde çok teknik bir çalışma getiriyor. Çünkü bizdeki mumyalama tekniği, Mısır'daki mumyalama tekniğinden farklı bir tekniktir.

Bu teknikte insan vefat ettikten sonra cesedin iç organları çıkartılır, balmumu eritilip cesedin üzerine sır tabakası gibi kaplanır.

Sonra kefen ve kumaşla üzeri kapanır. Bu şekilde toprağa gömü yapılır ve ceset kuruduktan sonra yüzyıllar boyunca kendini muhafaza eder.

Biz de bu kazılardan çıkan mumyalarımızı müzemize getirerek sergiliyoruz. Özellikle üzerlerinde bulunan kolye, patik, kefen bezi nakışlarını da sergiliyoruz” şeklinde konuştu.

Görüntüler Türkiye'den: Toplam 13 tane var!

KEDİ MUMYASI DİKKAT ÇEKİYOR

Mumyalama tekniği ile sahibi tarafından çok sevilen bir kedinin de mumyalanarak korunduğunu ifade eden Müze Müdürü Yusuf Altın, kazı kurtarma çalışmalarında bir adette kedi mumyası bulunduğunu ifade etti.

Kedi mumyasının da çocuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Altın, “Diğer bir mumyamız ise özellikle çocuklarımızın dikkatini çeken kedi mumyamız var.

Kedi mumyamızda muhtemelen sahibi tarafından çok sevildiği için balmumu ile kaplanıp korunmuş. Bizler de bunu tespit ettikten sonra onu da müzemizde sergiliyoruz.

Mumyalarımızın hepsi 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait mumyalar. Yani yaklaşık bin yıllık mumyalar” diye konuştu. (İHA)



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