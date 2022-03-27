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Elazığ'da deprem! AFAD duyurdu

Elazığ'da deprem meydana geldi. Saat 10.26'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin büyüklüğünü AFAD 3.5 olarak duyurdu. İlçede kısa süreli paniğe neden olan deprem can ve mal kaybı yaşanmadı.

Ekleme: 27.03.2022 - 11:43 Güncelleme: 27.03.2022 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Elazığ'da deprem! AFAD duyurdu
Elazığ'daki deprem korkuttu. Sivrice ilçesinde saat 10.26'da meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 3.5 olarak duyurdu. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk ihbarı yapılmadı.

ELAZIĞ'DA DEPREM
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.26'da Sivrice ilçesi merkezli, 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.
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