‘Büyük İstanbul Depremi’ bugün olacak iddiası sosyal medyayı karıştırdı! El Serhendi’nin kehaneti doğru mu? Gerçek ortaya çıktı…

Bugün sosyal medyada 1500'lü yıllarda yaşadığı iddia edilen El Serhendi'nin kehaneti konuşuluyor. Büyük İstanbul Depremi'ni 500 yıl önceden bildiği söylenilen kâhine ait olduğu söylenen yazılarda 27 Mart 2022 tarihinde İstanbul'da çok büyük bir depremin yaşanacağı yazıyor. Paylaşılan bu yazılar sosyal medyayı birbirine katarken, olayın aslı ortaya çıktı. İşte El Serhendi kehanet ve olaya ilişkin tüm gerçekler;Sosyal medya bugüne El Serhendi kehaneti ile uyandı. Bir kullanıcı, El Serhendi isimli bir kâhinin 27 Mart 2022 tarihinde İstanbul'da 'Büyük İstanbul Depremi' yaşanacağını ön gördüğünü iddia eden görseller paylaştı.Bu paylaşım kısa süre içerisinde yayılırken, olayın gerçek olup olmadığı kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı.El Serhendi'ye ait olduğu iddia edilen yazıda;'27 Mart 2022: ''İstanbul Cehennemi'' denilen deprem oldu. Kayda geçen ölü sayısı 2.6 milyon, ama gerçek rakamın kayıplarla birlikte 3.2 milyon olduğu 4 sene sonra ortaya çıktı.Deprem boğaza paralel yapılmakta olan ikinci kanal inşaatı üzerinden Küçük ve Büyükçekmece havzalarını açarak daha sonra durdurulamayacak olan coğrafi bir değişikliğin başlangıcını oluşturdu. Şehrin nüfusu ölüm, kayıp ve göçler sonucu 17 milyondan 6 milyona düştü. Avrupa yakasındaki sahil yerleşkeleri zemin kayması yüzünden yerleşime kapatıldı.' yazıyor.Teyit.org da yer alan bilgiye göre, El Serhendi 2014 yılında yaratılmış kurgusal bir karakterdir. 1500'lü yıllarda yazıldığı iddia edilen metin ise 2014'de bir dergide yer almış metindir.BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ İLE İLGİLİ UZMANLARIN YORUMU!Türkiye gerek jeolojik yapısı gerek jeodinamik konumuyla çok sayıda aktif fayın içerisinde yer alıyor. Bu da ülkemizi deprem riski açısından yüksek ülkeler sınıfına sokuyor. Uzmanlara göre yaşanma ihtimali yüksek olan büyük İstanbul depreminin tarihini bilmek mümkün değildir.