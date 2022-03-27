  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

‘Büyük İstanbul Depremi’ bugün olacak iddiası sosyal medyayı karıştırdı! El Serhendi’nin kehaneti doğru mu? Gerçek ortaya çıktı…

Sosyal medya bu iddiaya konuşuyordu… Gerçek ortaya çıktı! 1500'lü yıllarda yaşadığı iddia edilen El Serhendi isimli bir kâhinin kehanetine göre İstanbul'da bugün büyük bir deprem meydana gelecek. 3.2 milyon kişinin öldüğü iddia edilen kehanet sosyal medyada kısa sürede yayıldı. El Serhendi kehaneti ile ilgili gerçek ise ortaya çıktı.

Ekleme: 27.03.2022 - 13:51 Güncelleme: 27.03.2022 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
‘Büyük İstanbul Depremi’ bugün olacak iddiası sosyal medyayı karıştırdı! El Serhendi’nin kehaneti doğru mu? Gerçek ortaya çıktı…
Bugün sosyal medyada 1500'lü yıllarda yaşadığı iddia edilen El Serhendi'nin kehaneti konuşuluyor. Büyük İstanbul Depremi'ni 500 yıl önceden bildiği söylenilen kâhine ait olduğu söylenen yazılarda 27 Mart 2022 tarihinde İstanbul'da çok büyük bir depremin yaşanacağı yazıyor. Paylaşılan bu yazılar sosyal medyayı birbirine katarken, olayın aslı ortaya çıktı. İşte El Serhendi kehanet ve olaya ilişkin tüm gerçekler;

Sosyal medya bugüne El Serhendi kehaneti ile uyandı. Bir kullanıcı, El Serhendi isimli bir kâhinin 27 Mart 2022 tarihinde İstanbul'da 'Büyük İstanbul Depremi' yaşanacağını ön gördüğünü iddia eden görseller paylaştı.

Bu paylaşım kısa süre içerisinde yayılırken, olayın gerçek olup olmadığı kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı.

El Serhendi'ye ait olduğu iddia edilen yazıda;

'27 Mart 2022: ''İstanbul Cehennemi'' denilen deprem oldu. Kayda geçen ölü sayısı 2.6 milyon, ama gerçek rakamın kayıplarla birlikte 3.2 milyon olduğu 4 sene sonra ortaya çıktı.

Deprem boğaza paralel yapılmakta olan ikinci kanal inşaatı üzerinden Küçük ve Büyükçekmece havzalarını açarak daha sonra durdurulamayacak olan coğrafi bir değişikliğin başlangıcını oluşturdu. Şehrin nüfusu ölüm, kayıp ve göçler sonucu 17 milyondan 6 milyona düştü. Avrupa yakasındaki sahil yerleşkeleri zemin kayması yüzünden yerleşime kapatıldı.' yazıyor.

Teyit.org da yer alan bilgiye göre, El Serhendi 2014 yılında yaratılmış kurgusal bir karakterdir. 1500'lü yıllarda yazıldığı iddia edilen metin ise 2014'de bir dergide yer almış metindir.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ İLE İLGİLİ UZMANLARIN YORUMU!

Türkiye gerek jeolojik yapısı gerek jeodinamik konumuyla çok sayıda aktif fayın içerisinde yer alıyor. Bu da ülkemizi deprem riski açısından yüksek ülkeler sınıfına sokuyor. Uzmanlara göre yaşanma ihtimali yüksek olan büyük İstanbul depreminin tarihini bilmek mümkün değildir.
Hrant Dink cinayetinde flaş gelişme: Ahmet İskender Türkiye'ye getirildi
Akıllı sistem, yapay zeka! 1915 Çanakkale Köprüsü 7/24 izleniyor! 'Her şey kontrol altında'
Almanya'da ırkçılık! Lisede Türk öğrencileri rencide eden ödev tepki çekti
Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi!
Biden'a kendi ülkesinden darbe! 'Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili her şeyi daha da kötüleştirdi'
Abramovic, Usmanov gibi Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir mi? İlk resmi açıklama...
İşçi ve işverenler dikkat! İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Sadece 1 ay süresi var!
Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor; Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomi ve terörle mücadele gündemde!
Taksim'de yürüyen merdiven çilesi! CHP'li İBB'den vatandaşa eziyete devam!
İstanbul pazar gününe İETT kazasıyla başladı! 3 yaralı
Bakan Akar, Katar'da Mehmetçik'le bir araya geldi: Türkiye Ukrayna'da elinden geleni yapıyor
Kimlik kartlarında yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Çipli kartlar artık...
Türkiye'den Atina'ya sert uyarı! 'Bu çabalarınız boşuna'
Rusya-Ukrayna savaşında toplu mezar trajedisi! Mariupol’deki mezarlar uydudan bile görünüyor!
Yunanistan Fransa'da 6 yeni Rafale uçak daha aldı! Yunan vekilden sert çıkış: Rafale uçakları bizi nasıl üstün kılacak?
İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir! CHP'li belediyeler ağaç katliamında hız kesmiyor!
Yeni düzenleme Meclis'e geliyor! Stokçular için harekete geçildi!
Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme! Savaşta 2. aşama: Hedef Donbas
CHP'li yöneticiden trafikte kadına şiddet! Trafikte tartıştığı kadının boğazını sıktı
Ekrem İmamoğu ağaç katliamından değil görüntülerden rahatsız oldu!
Kira geliri olanlar dikkat! Beyan süresi için son 5 gün!

Kira geliri olanlar dikkat! Beyan süresi için son 5 gün!

Uyuşturucuyla mücadele ettiğini söyleyen muhtar zehir taciri çıktı! 2 yıl önce televizyonda bakın neler söylemiş!

Uyuşturucuyla mücadele ettiğini söyleyen muhtar zehir taciri çıktı! 2 yıl önce televizyonda bakın neler söylemiş!

Baba Vanga'nın Putin kehaneti ortaya çıktı!

Baba Vanga'nın Putin kehaneti ortaya çıktı!

Küçükçekmece Gölü'nde sular çekildi: Vatandaşlar tedirgin oldu

Küçükçekmece Gölü'nde sular çekildi: Vatandaşlar tedirgin oldu

‘Büyük İstanbul Depremi’ bugün olacak iddiası sosyal medyayı karıştırdı! El Serhendi’nin kehaneti doğru mu? Gerçek ortaya çıktı…

‘Büyük İstanbul Depremi’ bugün olacak iddiası sosyal medyayı karıştırdı! El Serhendi’nin kehaneti doğru mu? Gerçek ortaya çıktı…

Kraliçe Elizabeth ticarete girdi! Tanesini 15 sterlinden satacak!

Kraliçe Elizabeth ticarete girdi! Tanesini 15 sterlinden satacak!