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Biden'a kendi ülkesinden darbe! 'Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili her şeyi daha da kötüleştirdi'

ABD Başkanı Biden, Rusya Ukrayna savaşı başladığı andan itibaren, yaşanan çatışmalarla ilgil Rusya'ya sert söylemlerde bulunuyor. ABD'nin Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Hass ise Biden'in Rusya lideri Putin ile ilgili söylediği sözlerin durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi. Hass, konuyla ilgili "Biden ehlikeli bir durumu daha tehlikeli hale getirdi. Bu çok açık. Asıl durum hasarın nasıl onarılacağıdır. Biden’ın yardımcılarına Rus meslektaşlarına ulaşmalarını ve onlarla anlaşmaya hazır olduklarını netleştirmelerini tavsiye ediyorum" sözlerine yer verdi.

Biden'a kendi ülkesinden darbe! 'Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili her şeyi daha da kötüleştirdi'
Ekleme: 27.03.2022 - 14:57 Güncelleme: 27.03.2022 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Biden'a kendi ülkesinden darbe! 'Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili her şeyi daha da kötüleştirdi'
ABD'de dış politikası ve uluslararası ilişkiler konusunda uzmanlaşmış düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yaptığı açıklamaları, "Biden kötü olan durumu daha da kötüleştirdi" diyerek değerlendirdi.

"BU DURUM NASIL ONARILACAK?"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass, "Başkan Biden'ın açıklamaları, kötü durumu daha kötü, tehlikeli bir durumu daha tehlikeli hale getirdi. Bu çok açık. Asıl durum hasarın nasıl onarılacağıdır. Biden'ın yardımcılarına Rus meslektaşlarına ulaşmalarını ve onlarla anlaşmaya hazır olduklarını netleştirmelerini tavsiye ediyorum. Sadece sahip olduğunuz orduyla savaşa girebilirsiniz. Aynı zamanda sadece düşmanınızla savaşı sonlandırabilirsiniz. Putin Rusya'sının suçlu olması bu gerçeği değiştirmez. Rusya'da rejim değişikliği bir umut olabilir ancak bu stratejinin temelini oluşturamaz" dedi

PESKOV SERT ÇIKMIŞTI

ABD Başkanı Biden, Polonya'da yaptığı açıklamalarda Rusya Devlet Başkanı Putin'in iktidarda kalmaması gerektiğini ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu açıklamaların ardından "Kimin iktidarda olacağına Biden karar veremez. Rusya Devlet Başkanı, Rusyalılar tarafından seçilir" dedi.
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Biden'a kendi ülkesinden darbe! 'Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili her şeyi daha da kötüleştirdi'
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