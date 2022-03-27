Bakan Akar, Katar'da Mehmetçik'le bir araya geldi: Türkiye Ukrayna'da elinden geleni yapıyor

Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin aldığı brifingin ardından Mehmetçiğe hitap eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birliğin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, 'Başarılarınızdan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Faaliyetlerinizin önümüzdeki dönemde de aynı ciddiyet, samimiyet ve başarıyla devam edeceğine inanıyoruz' diye konuştu. Özel olarak seçilen birliğin hem askerlik faaliyetlerini yerine getirdiğini hem de Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini aktaran Akar, 'Bizim Katar ile ortak değerlerimiz, tarihimiz var. Birbirini tanıyan kardeş iki milletiz. Silahlı kuvvetlerimiz de iş birliklerini çok ileri düzeye getirdiler. Kara, Hava, Deniz Kuvvetlerimiz ve Özel Kuvvetlerimiz her aşamada yaptıkları çalışmalar, eğitimler, tatbikatlarla bu ortak bilgi, tecrübe ve yeteneklerini olabildiğince en üst seviyeye çıkaracaktır' ifadelerini kullandı.'TERÖRE SON VERMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ GÖREV YAPIYORUZ'Dünyada ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, hakkını ve hukukunu korumak için gereken ne varsa yaptığını, yapmaya devam edeceğini dile getirdi. Yalnızca Türkiye'nin değil dost ve kardeş ülkelerin de haklı mücadelesini desteklemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, göstermeyi sürdürdüklerini belirten Akar, 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Gerek hudutlarımızda gerek yurt içinde gerek yurt dışında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerekse dost ve kardeş coğrafyalarda karada, denizde, havada mücadelemiz yoğun şekilde sürüyor' diye konuştu. Terörle mücadelede son derece kararlı olduklarını vurgulayan Akar, 'Kahraman arkadaşlarımız, Mehmetçik, 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan bu teröre son vermek için gece gündüz demeden görevlerini yapıyor. Artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla devam etmek suretiyle inşallah ülkemizi, milletimizi başına musallat olan bu beladan ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bunda kararlıyız' mesajını verdi.'TOPLAM 33 BİN 926 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'ten itibaren yoğun şekilde devam eden terörle mücadele operasyonlarında toplam 33 bin 926 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Terörle mücadelenin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinin altını çizen Akar, şunları kaydetti:'Mehmetçik, gece gündüz demeden teröristlerin tespit edilen ne kadar mağaraları, sığınakları, barınakları, inleri varsa bunların hepsine girdi, bunları teröristlerin başına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Teröristler şu anda Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar, hiçbir şekilde rahat değiller. Çöküşü kendileri de görüyorlar. İnşallah bu mücadele azim ve kararlılık devam edecek ve milletimiz bu beladan kurtulacak. Biz bunları yaparken en önemli konulardan biri de biz tüm komşularımızın sınırlarına, hukukuna, haklarına son derece saygılı davranıyoruz. Bizim yaptığımız tek şey terörle mücadele.''TÜRKİYE ELİNDEN GELEN HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERDİ VE GÖSTERİYOR'Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlerin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Akar, Türkiye'nin sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, diyalogla, barışçıl yol ve yöntemlerle çözümünden yana olduğunu vurguladı. Bununla ilgili büyük çaba gösterdiklerini belirten Akar, 'Komşumuzdan gerilim yaratmamalarını, ilişkilerimizi germemelerini, ilişkileri çözümsüzlüğe götürmemelerini istiyoruz. Bir an önce tansiyonu düşürmek suretiyle görüşmelere ağırlık verilmesini bekliyoruz' dedi.Akar, Ukrayna bağlamındaki gelişmelere de değinerek, 'Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesinde barış, istikrar için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin sağlanması, masum insanların tahliyesinin gerçekleştirilmesi için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor' diye konuştu. Konuşmasının ardından Bakan Akar, Halid Bin Velid Kışlası'nda görevli Mehmetçik ile karavanadan yemek yedi.