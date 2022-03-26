Van’ın en güzel kedisi seçildi!

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest) renkli görüntülere sahne oldu.Etkinlikler kapsamında 'Van Kedisi Güzellik Yarışması' düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen yarışmaya, 32 kedi getirilirken, vatandaşlar da yarışmaya yoğun ilgi gösterdi.PODYUMDA SAHİPLERİ İLE YÜRÜDÜLERBir alışveriş merkezinde kediler sahipleri tarafından siyah halı serili podyumda yürütülürken, 9 jüri üyesi puan verdi.Birbirinden güzel ve sevimli kedilerin yarışmasında Ömer Yabaş'a ait 'Mia' isimli kedisi birinci olurken, Mehmet Adar Bayır'a ait 'Maya' ikinci, Furkan Fatin Aygür'e ait 'Bulut' isimli kedi üçüncü oldu.ÖDÜLLERİ ALTIN OLDUYarışmada birinci gelen kediye tam, ikinciye yarım ve üçüncüye çeyrek altın katılım sertifikaları ile madalya verildi.'KEDİM BİRİNİCİ OLDU, ÇOK MUTLUYUM'Kedisi 'Mia' 200 tam puanla yarışmanın birincisi gelen Ömer Yabaş, 'Bu yıl 6ncısı düzenlenen Kedi Güzellik Yarışması'nda benim kedim birinci oldu. Benim kedim birinci oldu, çok mutluyum.' dedi.“VAN KEDİSİNİN BÖYLE YARIŞMALARLA GÜNDEME GELMESİ BİZİ MUTLU EDİYOR”Yarışmada kedisi 'Maya' ikinci gelen Mehmet Adar Bayır ise, Kedi Güzellik yarışmasının renkli görüntülere sahne olduğunu belirterek, 'Kedim ikinci geldiği için çok mutluyum. Kedi Güzellik yarışmasının yapılması ve Van Kedisinin ön plana çıkartılması hem memleketimiz, hem ülkemiz adına çok çok iyi. Çünkü dünyada ünü yayılan Van kedisinin böyle yarışmalarla gündeme gelmesi bizi mutlu ediyor.' diye konuştu.