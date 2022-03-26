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Rusya’dan Biden’a yanıt: Tedavi olsa iyi olur

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası ABD, Rusya'ya karşı yaptırım bombardımanı uyguladı. Yaşanan gelişmeler sonrası ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ipler gerildi. Biden Putin'i 'kasap' diye hedef alırken Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Biden’a tepki göstererek “Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur.” dedi.

Rusya’dan Biden’a yanıt: Tedavi olsa iyi olur
Ekleme: 26.03.2022 - 23:47 Güncelleme: 26.03.2022 - 23:52 / Editör: Ozge Selin
Rusya’dan Biden’a yanıt: Tedavi olsa iyi olur
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'kasap' diyen ABD Başkanı
Joe Biden'a tepki göstererek 'Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur.' dedi.
Volodin, yaptığı yazılı açıklamada, sadece hasta veya zayıf bir insanın Biden gibi davranabileceğini söyledi.

'O MUTSUZ BİR ADAM'
Biden'ın tavrı hakkında psikologların inceleme yapması gerektiğini ifade eden Volodin, 'ABD vatandaşları başkanlarından utanç
duymalı. Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur. O mutsuz bir adam.' yorumunu yaptı.
NATO toplantısı için Avrupa'ya giden Biden, burada sürdürdüğü temasları sırasında bugün Putin için 'kasap' ifadesini kullanmıştı.
Rusya’dan Biden’a yanıt: Tedavi olsa iyi olur
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