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Onlarca yunus kıyıya vurdu!

İstanbul, Marmara Denizi'ndeki müsilaj krizinin ardından ikinci bir deniz kriziyle karşıya karşıya geldi. Ukrayna'nın savaş bölgesi Odessa'nın da kıyısının bulunduğu Karadeniz'de toplu yunus ölümleri yaşanmaya başladı, İstanbul'un kuzey şeridi adeta yunus mezarlığına döndü. Son 10 günde 25 yunus ölüsü Eyüpsultan'un Karadeniz kıyısındaki Akpınar'ın kıyı kesimlerine vurdu.

Ekleme: 26.03.2022 - 09:32 Güncelleme: 26.03.2022 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Onlarca yunus kıyıya vurdu!
İstanbul, müsilaj belasının ardından ikinci bir deniz kriziyle karşıya karşıya geldi. Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Odessa kentinin de kıyısının bulunduğu Karadeniz'de yunuslar bir bir ölmeye başladı. Özellikle de Eyüpsultan'ın kuzey bölgesi Akpınar'da sahili yunus mezarlığına döndü.

25 YUNUS ÖLÜSÜ KIYIYA VURDU

Bölgede kimsesiz hayvanlar için besleme yapan hayvanseverler son 10 günde boyları iki metreden bir metreye kadar değişen 25 yunus ölüsünün kıyıya vurduğunu söylüyor. Hayvanseverlerden Gürkan Gazoğlu 'Bu bölgede yıllardır besleme yapıyorum, daha önce bu şekilde toplu yunus ölümleriyle karşılaşmadım. Bu yunuslar insan dostu, çok değerli varlıklar. Yunus ölülerinin bulunduğu noktanın tam karşısında savaşın devam ettiği Odessa yer alıyor. Yunuslar bir aydır süren savaş nedeniyle mi ölüyor, yoksa herhangi bir kimyasal sızıntıdan mı bilemiyoruz. İnanıyoruz ki yetkililer nekropsi çalışmalarını titizlikle yürütüp ölümlerin nedenini ortaya çıkaracaktır' dedi.

KÖPEKLER LEŞLERİ YİYOR

Ormanlık alanda yaşayan kimsesiz köpeklerin açlıktan sahile yemek aramaya indiğini de belirten Gazoğlu 'Son haftada bulduğumuz leşlerin birçoğu parçalanmış. Ormandan inen köpekler bu yunusları parçalayıp yiyorlar. Bu köpeklere yunuslardan geçebilecek olası virüsler buradaki canlılığa büyük zarar verebilir' ifadelerini kullandı.
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