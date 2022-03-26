Onlarca yunus kıyıya vurdu!

İstanbul, müsilaj belasının ardından ikinci bir deniz kriziyle karşıya karşıya geldi. Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Odessa kentinin de kıyısının bulunduğu Karadeniz'de yunuslar bir bir ölmeye başladı. Özellikle de Eyüpsultan'ın kuzey bölgesi Akpınar'da sahili yunus mezarlığına döndü.Bölgede kimsesiz hayvanlar için besleme yapan hayvanseverler son 10 günde boyları iki metreden bir metreye kadar değişen 25 yunus ölüsünün kıyıya vurduğunu söylüyor. Hayvanseverlerden Gürkan Gazoğlu 'Bu bölgede yıllardır besleme yapıyorum, daha önce bu şekilde toplu yunus ölümleriyle karşılaşmadım. Bu yunuslar insan dostu, çok değerli varlıklar. Yunus ölülerinin bulunduğu noktanın tam karşısında savaşın devam ettiği Odessa yer alıyor. Yunuslar bir aydır süren savaş nedeniyle mi ölüyor, yoksa herhangi bir kimyasal sızıntıdan mı bilemiyoruz. İnanıyoruz ki yetkililer nekropsi çalışmalarını titizlikle yürütüp ölümlerin nedenini ortaya çıkaracaktır' dedi.Ormanlık alanda yaşayan kimsesiz köpeklerin açlıktan sahile yemek aramaya indiğini de belirten Gazoğlu 'Son haftada bulduğumuz leşlerin birçoğu parçalanmış. Ormandan inen köpekler bu yunusları parçalayıp yiyorlar. Bu köpeklere yunuslardan geçebilecek olası virüsler buradaki canlılığa büyük zarar verebilir' ifadelerini kullandı.