Hamdi Alkan: Yaşandı ve bitti!

2014 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine giren, yaklaşık beş aydır 'evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı' haberleriyle dikkat çeken Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.Ayrılığa dair açıklaması merakla beklenen Alkan, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda bulunan bir restoranda dostlarıyla buluşan ve güneşli havanın tadını çıkaran Alkan, daha sonra alışveriş turuna çıktı.'ALLAH HERKESİN YOLUNU AÇIK ETSİN'55 yaşındaki yönetmen, magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberlerini soran muhabirlere, 'Arkadaşlar hayat bu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti. Allah herkesin yolunu açık etsin. Başka diyecek bir şey yok' ifadelerini kullandı.'DÜNYA MALI DÜNYADA KALIR'Ayrılık sonrası mal paylaşımı çok konuşulmuştu. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenilmişti. Ancak protokol gereği, New York'ta bulunan ev ve günümüzde değeri 90 bin TL olan 2005 model bir otomobilin Görgüzel'de kaldığı ortaya çıkmıştı. Hamdi Alkan, söz konusu haberler için, 'Dünya malı dünyada kalır, boş verin' demekle yetindi.İstinye Pazarı'ndaki alışverişini kısa sürede tamamlayan ünlü yönetmen, geldiği gibi tek başına AVM'den ayrıldı.ESKİ EŞİNE BÖYLE VEDA ETTİSelen Görgüzel, boşanma davası sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, 'Dokuz yıl beraber ağlayıp beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Bugün karı koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim Hamdi Alkan. Başarı ve mutluluk daima seninle olsun' notunu düşmüştü.'MAGAZİNSEL HAYAT SANA YAKIŞMIYOR'TV8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında yer alan habere göre; ünlü çift arasındaki sıkıntı, 2018 yılında başladı. Mide ameliyatı geçirerek zayıflayan Hamdi Alkan, eşine psikolojik baskı yapmaya başladı.Alkan'a yakın kaynaklar ise Görgüzel'in sahnelere dönmesiyle dengelerin bozulduğunu öne sürdü. Arkadaşlarının 'Magazinsel hayat sana yakışmıyor' demesi de Hamdi Alkan'ın boşanma kararında etkili oldu.EVLİLİĞİ ÖPÜŞME SAHNESİ Mİ BİTİRDİ?Posta gazetesinden Mehmet Coşkundeniz'in iddiasına göre; bardağı taşıran son damla ise Selen Görgüzel'in rol aldığı tiyatro oyununda İrfan Kangı ile öpüşmesi oldu.Oyundaki öpüşme sahnesinden haberi olmayan Alkan'ın, Kangı'nın kendisinden eşini öpmek için izin istemesine sessiz kalırken, buna çok üzüldüğü öne sürüldü. Ardından hemen ailesinin yanına giden yönetmenin, döndüğünde Görgüzel'e boşanmak istediğini söylediği, ünlü oyuncunun 'Yeniden deneyelim' isteğini ise kabul etmediği iddia edildi.