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Aracın üzerine dev kaya düştü!

Trabzon'da seyir halindeki bir aracın üzerine dev kaya düşmesi sonucu araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 26.03.2022 - 19:06 Güncelleme: 26.03.2022 - 19:07 / Editör: Ozge Selin
Aracın üzerine dev kaya düştü!
Trabzon'un Tonya ilçesinde kaya parçasının seyir halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu meydana gelin olayda ilk belirlemelere göre araç içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Karaağaçlı Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 KF 334 plakalı aracın üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü. Araç olay sonrası hurdaya dönerken çevrede olayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede araç içerisinde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili Jandarna ekipleri inceleme başlattı.
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