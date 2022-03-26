  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD lideri Biden: Putin bir kasap!

Rusya'nın Ukrayna stratejisini değiştirdiğinden emin olmadığını söyleyen ABD Başkanı Biden'ın Rus mevkidaşını hedef alan sözleri, uluslararası haber ajansları tarafından 'son dakika' koduyla geçildi.

ABD lideri Biden: Putin bir kasap!
Ekleme: 26.03.2022 - 19:13 Güncelleme: 26.03.2022 - 19:21 / Editör: Ozge Selin
ABD lideri Biden: Putin bir kasap!
Polonya'nın başkenti Varşova'yı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgale kalkışan Rusya lideri Vladimir Putin için 'kasap' ifadesini kullandı.

Polonya'nın savaştan kaçan Ukraynalı göçmenler için büyük bir sorumluluk aldığını kaydeden Biden, Rusya'nın Ukrayna stratejisini değiştirdiğinden emin olmadığını söyledi.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, ABD liderinin Rus mevkidaşı için 'kasap' tanımını Varşova'daki Ukraynalı göçmenlerle buluşmasının ardından kullandı. Biden'a Putin hakkında ne düşündüğü soruldu ve ABD lider, 'O bir kasap' ifadesini kullandı.

Joe Biden, Cuma günü Polonya'da Ukrayna sınırına 80 kilometre mesafedeki bir üssü ziyaret etti ve ABD askerleriyle bir araya geldi.

Rzeszow Hava Üssü'deki konuşmasında Biden, ABD askerlerine 'Siz dünya tarihinin en iyi savaşan gücüsünüz. Yaptığınız çok büyük bir şey' dedi ve şöyle devam etti:

'Şu anda söz konusu olan, çocuklarınızın ve torunlarınızın özgürlükler anlamında nasıl görüneceği. Uğraşınız, Ukrayna halkının acısını ve çektiklerini hafifletmekten çok daha fazlası.'

ABD, Şubat'tan bu yana çoğu Polonya'ya olmak üzere 12 bin dolayında asker gönderdi. Binlerce asker de Avrupa'daki Amerikan üslerinden doğuya kaydırıldı. Böylece Avrupa'daki ABD askeri sayısı 2005'ten bu yana ilk kez 100 binin üzerine çıktı.

Joe Biden birçok kez, Avrupa'daki askerlerin Rus güçleriyle çatışmak için değil, NATO müttefiklerinin korunması için gönderildiğini belirtti. ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde de NATO ve Rus güçleri arasındaki bir çatışmanın Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açacağını ve bunun önlenmesi gereken bir senaryo olduğunu söylemişti.

Biden bu hafta Brüksel'de Moskova'nın Ukrayna'yı işgaline karşı birlik mesajı vermek için Brüksel'de NATO, AB ve G7 liderleriyle bir araya geldi.
CHP'li Eren Erdem: Adayımızın Kılıçdaroğlu olduğu gerçeğinin herkesçe sahiplenilmesi müthiş
Lviv'de patlama! Belediye Başkanı uyardı: Sığınaklarda kalın!
İmamoğlu balıkçıda yediği yemeğin faturasını İBB çalışanlarına kesti
Çin’de 132 kişiyi taşıyan uçağın düştüğü bölgeyle ilgili kazı kararı
ABD lideri Biden: Putin bir kasap!
​Akılalmaz iddia: Savaşmak istemeyen Rus askeri kendi komutanını tankla ezdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha'da önemli açıklamalar! S-400 polemiğine son noktayı koydu
Milli savaş uçağı MMU'nun motoru yerli olacak! Tüm parçaların tasarımı bitti
Rusya'dan nükleer denizaltı hamlesi: Avrupa'nın dibine gönderiyor...
Zelenskiy'den Doha Forumu'nda Ukraynalı Müslümanlarla ilgili açıklama
Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'ye getiriliyor
Kayıp Rusya Savunma Bakanı Şoygu ortaya çıktı! Nükleer hazırlık çıkışı
Hulusi Akar: İstanbul Boğazı'ndaki mayın imha edildi
Petrol şirketi Aramco tesislerindeki füzeli saldırının ardından çıkan yangın saatlerdir söndürülemedi!
Levent Gültekin'in 'Partinin parası nereden geliyor?' diye sorduğu Muharrem İnce'den fondaş Halk TV'ye 'hodri meydan'
Küresel güvenlik algısı kökten değişiyor: NATO güncellemeye gidiyor
Almanya'dan 7 sayfalık dikkat çeken analiz! 'Türkiye Avrupa'nın yeni enerji merkezi olabilir'
Yunanistan’dan yeni provokasyon! Lozan’ı ihlal ettiler!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 112 çınarın kesilmesinden değil görüntülerin yayınlanmasından rahatsız!
İstanbul Boğazı girişinde mayın iddiası! Kıyı Emniyeti'nden ilk açıklama
Onlarca yunus kıyıya vurdu!

Onlarca yunus kıyıya vurdu!

Yasa Meclis'ten geçti! Zamanında teslim edilemeyen eve 70 bin lira ceza.

Yasa Meclis'ten geçti! Zamanında teslim edilemeyen eve 70 bin lira ceza.

Hasta ve hasta yakınları dikkat!: Ücret talep edeni şikayet edin

Hasta ve hasta yakınları dikkat!: Ücret talep edeni şikayet edin

Açlık hissini kaybetti: Tanı konulamıyor

Açlık hissini kaybetti: Tanı konulamıyor

Meteoroloji raporu yayımlandı! Daha da ısınacak

Meteoroloji raporu yayımlandı! Daha da ısınacak

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!