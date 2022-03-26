ABD lideri Biden: Putin bir kasap!

Polonya'nın başkenti Varşova'yı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgale kalkışan Rusya lideri Vladimir Putin için 'kasap' ifadesini kullandı.Polonya'nın savaştan kaçan Ukraynalı göçmenler için büyük bir sorumluluk aldığını kaydeden Biden, Rusya'nın Ukrayna stratejisini değiştirdiğinden emin olmadığını söyledi.Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, ABD liderinin Rus mevkidaşı için 'kasap' tanımını Varşova'daki Ukraynalı göçmenlerle buluşmasının ardından kullandı. Biden'a Putin hakkında ne düşündüğü soruldu ve ABD lider, 'O bir kasap' ifadesini kullandı.Joe Biden, Cuma günü Polonya'da Ukrayna sınırına 80 kilometre mesafedeki bir üssü ziyaret etti ve ABD askerleriyle bir araya geldi.Rzeszow Hava Üssü'deki konuşmasında Biden, ABD askerlerine 'Siz dünya tarihinin en iyi savaşan gücüsünüz. Yaptığınız çok büyük bir şey' dedi ve şöyle devam etti:'Şu anda söz konusu olan, çocuklarınızın ve torunlarınızın özgürlükler anlamında nasıl görüneceği. Uğraşınız, Ukrayna halkının acısını ve çektiklerini hafifletmekten çok daha fazlası.'ABD, Şubat'tan bu yana çoğu Polonya'ya olmak üzere 12 bin dolayında asker gönderdi. Binlerce asker de Avrupa'daki Amerikan üslerinden doğuya kaydırıldı. Böylece Avrupa'daki ABD askeri sayısı 2005'ten bu yana ilk kez 100 binin üzerine çıktı.Joe Biden birçok kez, Avrupa'daki askerlerin Rus güçleriyle çatışmak için değil, NATO müttefiklerinin korunması için gönderildiğini belirtti. ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde de NATO ve Rus güçleri arasındaki bir çatışmanın Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açacağını ve bunun önlenmesi gereken bir senaryo olduğunu söylemişti.Biden bu hafta Brüksel'de Moskova'nın Ukrayna'yı işgaline karşı birlik mesajı vermek için Brüksel'de NATO, AB ve G7 liderleriyle bir araya geldi.