Rusya’dan flaş açıklama!

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki askeri operasyonlara ilişkin açıklama geldi. Savunma Bakanlığı, operasyonun ilk aşamasının ana hedeflerinin tamamlandığını duyurdu. Açıklamada "Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya'nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde." denildi.Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna hava kuvvetleri ve hava savunma sisteminin neredeyse tamamının imha edildiği belirtildi.Yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabı tamamlandı. Savaşta bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı." ifadeleri kullanıldı.Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıkladı