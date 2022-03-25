Johnson: Ukrayna'ya ‘ölümcül yardımlar'a devam edeceğiz

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken dünya liderleri Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Olağanüstü Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nde bir araya geldi.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da sürdürdüğü işgaline yanıt olarak, İngiltere ve müttefiklerinin Ukrayna'ya "ölümcül yardımı artıracağını" aktardı."UKRAYNA'YA ÖLÜMCÜL YARDIMI ARTIRMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"Johnson, "Putin'in Ukrayna'daki başarısızlığı hepimizin barışı ve refahı için hayati önem taşıyor ve onun barbarca işgali uluslararası toplumu toplu eyleme teşvik etti. Başkan Zelenskiy'e ihtiyaç duyduğu miktarda ve kalitede ekipman sağlayarak Ukrayna'ya ölümcül yardımı artırmak için müttefiklerle birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı."PUTİN'İN A PLANI SUYA DÜŞTÜ"Johnson, "Putin'in A planı artık suya düştüğü için sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor. Doğumhaneler, evler ve okullar hiçbir şekilde ayrım gözetilmeden bombalandı. Aileler bodrumlarda dondurucu barınaklarda aç kaldı veya kaçarken hedef alındı. Putin'in Ukrayna'ya yönelik öfkesini dışa vurmasına seyirci kalmayacağız" dedi."NATO ÜLKELERİNE DESTEĞİ ARTIRIYORUZ"Johnson, "İngiltere, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri için ilave 6 bin füze ve 25 milyon sterlin fon sağlayacak. Bugüne kadar sağladığımız ölümcül yardımı 2 katından fazlasına çıkarırken, aynı zamanda Polonya'daki ve Estonya'daki birliklerimizi de ikiye katlamanın yanı sıra Bulgaristan'a yeni konuşlandırmalar sağlayarak NATO ülkelerine desteğimizi artıracağız" dedi."UKRAYNA YALNIZ DEĞİLDİR"G7 ve NATO toplantılarının ardından Putin'e bu toplantılardan bir mesaj çıktığını ifade eden Johnson, "Mesaj şudur ki, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla insani müdahaleyi tartıştık ve Ukrayna yalnız değildir" ifadelerini kullandı.Johnson, "NATO ve G7 liderleri olarak bugün, kendimizi Rus petrol ve gazından uzaklaştırmak ve küresel enerji güvenliğini yeniden şekillendirmek de dahil olmak üzere, Rusya üzerindeki etkileri ağırlaştırmaya karar verdik" dedi.Ukrayna'nın sürekli olarak talep ettiği uçuşa yasak bölge konusunda da açıklama yapan Johnson, "Bunu istediğimiz şekilde uygulamaya istekli hiçbir ülke mevcut değil. Bu, buradaki hiçbir ülkenin düşündüğü bir şey değil" ifadelerini kullandı.Nükleer silahların kullanımına ilişkin soruları yanıtlayan Johnson, bu tartışmaların gerçekte olup bitenlerden ziyade "dikkati dağıtmak" olduğunu söyleyerek, "bunun masum insanlara yönelik vahşi bir saldırı" olduğunu ifade etti."TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ KATKISI TB2'LER"Johnson, basın toplantısını bitirmeden önce Türkiye'nin Ukrayna'ya yaptığı silahlı insansız hava araçları yardıma ilişkin konuştu. Johnson, bir basın mensubunun, Türkiye ve İngiltere'nin Ukrayna'nın yakın dostları olarak, Ukrayna'nın hava savunması için ne tür silahların gerekli olduğunu sormasının üzerine Johnson, "Türkiye'nin şu anda Ukrayna'ya yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu düşündüğüm (Bayraktar) TB2'lerdir" dedi.Johnson, "İngiltere’nin sağladığı şey ise hava savunması ve Ukraynalıların onları nasıl kullanacaklarını anlamalarına yardımcı olmaktır" ifadelerini kullandı.