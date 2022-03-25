AK Parti harekete geçti! Muhtar maaşları hakkında düzenleme Meclis'e sunuluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklaması şu şekilde:Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine Çeken, Vergi Usul Kanunuyla kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını da içeren Eminevim şirketleri mağdurlarını koruyacak düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sunuyoruz.ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİBaşkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen 51'inci Muhtarlar Toplantında muhtarlarla bir araya gelmişti.Erdoğan, muhtar maaşlarını yılbaşı itibariyle 3 bin 392 lira seviyesine kadar çıkardıklarını hatırlatarak, 'Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 lira yükseltme kararı aldık. Birileri atar tutar, biz yaparız. İşte şimdi yine aynı şekilde hayata geçmesi için gereken kanuni değişikliği en kısa sürede yapacağımız yeni maaşların muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar her sözün arkasında durduysak bundan sonra da yine aynı şekilde sözlerimizin arkasında duracağımızı inşallah bu kanun değişikliği ile Cumhur İttifakı'nın bir icraatı olarak göreceksiniz' demişti