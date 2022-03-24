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FETÖ’cülerden Ramazan vurgunu!

Hain FETÖ’cüler, Ramazan öncesi yardımseverlerden ‘Fakirlere yardım’ adı altında para topluyorlar. Yardım parasıyla aldıkları gıdaları da paketleyip Yunanistan’daki firari FETÖ’cülere gönderiyorlar

FETÖ’cülerden Ramazan vurgunu!
Ekleme: 24.03.2022 - 10:07 Güncelleme: 24.03.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’cülerden Ramazan vurgunu!
Ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde yine ortaya çıkan FETÖ'cüler, 'Ramazan gıda paketi dağıtıyoruz' diye yardımsever insanları kandırmaya başladı. Başta Almanya olmak üzere, Belçika, Fransa, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve İngiltere'de organize olan FETÖ'cüler, gıda maddelerini Belçika'nın Aalst kentinde kolileyip Yunanistan'daki firari FETÖ'cülere TIR'lar ile taşımaya başladı.

AVRUPA'DAN YÜZ BULDULAR

Avrupa'da yardım toplamanın belli kuralları var. Ancak AB devletleri, sıkı kuralları, FETÖ'ye gelince gevşetiyor. Avrupa'nın bütün ülkelerinde örgütlenen FETÖ'cüler, kendilerine devletlerin sağladığı bu imtiyazları sonuna kadar kullanıyor. Önceden bu tür faaliyetleri gizli yapan hainler artık gizlemeye gerek duymuyor, yardımları Yunanistan'daki kaçak arkadaşlarına ulaştıracaklarını açıkça beyan ediyorlar.

İNSANLARI KANDIRIYORLAR

Avrupa'nın değişik ülkelerinde yaşayan FETÖ'cüler, Türkiye'nin tüm uyarılarına ve bilgilendirmelerine rağmen, devletlerden yardım almayı sürdürüyorlar. Gazete, televizyon ve internet sitelerinin yanında sosyal medyayı da kullanan hainler, kapı kapı dolaşıp mağduriyetlerini anlatıyorlar. Yardım derneği altında örgütlenen hainler, Türkiye'den kaçan firari örgüt üyelerine yardım sağlıyorlar.
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