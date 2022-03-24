  • USD: 14,81 - 14,83
  • EURO: 16,30 - 16,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

24 Mart Dolar Ne Kadar? Dolar Artacak Mı?

Dolar fiyatı sabah saatlerinden itibaren en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Bu nedenle birçok kişi dolar ne kadar sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, 24 Mart dolar ne kadar? 24 Mart dolar kaç lira? Dolar artacak mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 24.03.2022 - 09:30 Güncelleme: 24.03.2022 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
24 Mart Dolar Ne Kadar? Dolar Artacak Mı?
24 Mart dolar fiyatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 24 Mart dolar ne kadar ve 24 Mart Euro ne kadar soruları oldu. Konuyla ilgili olarak birçok yatırımcı araştırmalarını hızlandırdı. Son zamanlarda dalgalı ilerlemesi nedeniyle dolar fiyatlarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. 24 Mart dolar ne kadar ve dolar artacak mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Dolar Ne Kadar?


Dolar fiyatları birçok yatırımcı tarafından araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında 24 Mart dolar ne kadar sorusu yer adlı. FED faiz kararının ardından doların nasıl ilerleyeceği hakkında sorular hız kazandı. 24 Mart dolar fiyatı şu şekilde sıralanabilir;

İstanbul
ABD Doları 14,8430 14,8440 14,8540 14,8550

Avro 16,3710 16,3720 16,3200 16,3210

Sterlin 19,6180 19,7160 19,5590 19,6570

İsviçre Frangı 15,8750 15,9540 15,8710 15,9500

24 Mart Dolar Ne Kadar? Dolar Artacak Mı?

Ankara 
ABD Doları 14,8130 14,8930 14,8240 14,9040

Avro 16,3310 16,4110 16,2800 16,3600

Sterlin 19,5580 19,7680 19,4990 19,7090


24 Mart Dolar Ne Kadar? Dolar Artacak Mı?

Dolar Artacak Mı?


Dolar hakkında en sık aratılanlardan biri de dolar artacak mı sorusu oldu. Bu nedenle uzmanlar tarafından gelecek açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. Dolar ile ilgili uzmanlar tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip edildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından konuyla iligli yapılan açıklamada "Türkiye bir seçim sürecine girdi. Bu seçim sürecinde dolarda kur atakları olmaması için Merkez Bankası'nın elindeki tüm enstrümanları kullanarak hamleler yapmasını bekliyorum. Doların uluslararası piyasalarda değer kazanma trendine girdiği bir dönemdeyiz. Jeopolitik riskler de devam ettiği müddetçe, enflasyon rakamları yükseldikçe Türk Lirası'ndaki değer kayıpları sürebilir. Enflasyon arttıkça kuru baskılayıp düşürmeniz gerekiyor. Kuru düşüremezseniz, enflasyonda başarısız olursunuz. Bu sebeple kuru baskılamak için Merkez Bankası faiz artırımına giderse benim için sürpriz olmaz. Ben önümüzdeki 4 hafta boyunca dolarda bir yukarı yönlü atak beklemiyorum. Dolar kurunda 13.80-14.80 lira aralığını takip edebilirsiniz. Dolarda 14 liranın altına her düşüş alım için bir fırsattır. 14.80 liranın üzerindeki her rakam satış için fırsattır." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Aman dikkat edin, bu rakamlar alım yapılabilir seviyeler değil. Bugünkü rakamlar Ocak - Şubat aylarında alım yapmış olanların satış yeri. Onların yüksekten sattıklarını yüksekten almayın" diye uyarıda bulunan İslam Memiş, "1.900-2000 dolar üzerinde ons altın alımını kesinlikle tavsiye etmedim. Bu tavsiyem halen devam ediyor. Ons altında 1900 doların altına sarkmalar bekliyorum. Gram altında da 900 liranın üzerinde alım tavsiye etmedim, halen de etmiyorum. 900 liranın altına sarkmalarda da kademeli alım yapmanın daha sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Ben kişisel olarak bu fiyatlardan altın, dolar ve gümüş almayı tercih etmiyorum. Ama yıl içindeki tahminlerim gram altında 1.450 lira, ons altında 2150 dolar, gümüşün gram fiyatında 20 lira beklentim çok kuvvetli. Yeni zirveler görme ihtimalimiz çok kuvvetli. Ama bundan önce bir düşüş yaşayacağız. Ben şu anda düşüş trendinin bittiğine inanmıyorum" ifadelerini ekleyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.
Putin'in iki sağ kolu da 13 gündür kayıp!
Bülent Turan: Çanakkale Köprüsü'nü yapanlardan biri CHP'li vekil
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek
Üç gün araştırma yaptı pusu kurup öldürdü: 'Kızım araya girip yalvardı ama ateş ettim'
Ticaret Bakanlığı şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
ABD'nin S-400 ve F-35 oyununa Türkiye'den sert tepki! 'Bu fikir hiçbir şekilde gerçekçi değil'
MSB Deniz Kuvvetleri'ne 3 adet İHA teslim edildiğini açıkladı!
Başkan Erdoğan açılışı yapacak! Tokat Havalimanı hizmete giriyor: 2003’te 26 olan havalimanı sayısı 57’ye çıkıyor
Eşinin boğazını kesen cani kocaya 'iyi hal indirimi' uygulandı!
FETÖ’cülerden Ramazan vurgunu!
Suriyeli göçmen Ömer Halisdemir'in heykeliyle dalga geçip kayda aldı!
FETÖ'nün ABD ordusuna sızdığı ortaya çıktı! Elebaşı Gülen'le doğrudan bağlantılı Nizamettin Gül Pentagon'da binbaşı
Yağmur Sönmez cinayetinde son dakika | Murat Bayırköylü'ye şok mesaj: 'Fişek 5 TL! Farkı ben öderim'
HDP'li Gergerlioğlu'nun yalanını valilik video ile patlattı!
Dünyanın en büyük soygunu: 16 milyar TL | Sadece Samsun değil Kocaeli İzmit'te de bir kişi aynı şekilde para aktardı
İşgalde 29'uncu gün: ABD Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair belgelere ulaştığını duyurdu
Seçim barajının indirilmesini de içeren Seçim Kanunu komisyonda kabul edildi!
Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma
3600 ek göstergede detaylar netleşiyor! Memur-Sen Başkanı 10 Mayıs’ı işaret etti
WSJ: Zelenskiy, Biden'dan Abramovich'i listeye almamasını istedi
Sahibinden ikinci el otomobil satışlarında sıfır etkisi! Nisan ayında başlayacak

Sahibinden ikinci el otomobil satışlarında sıfır etkisi! Nisan ayında başlayacak

Mersin'de sahil portakal doldu! Görenler şaştı kaldı!

Mersin'de sahil portakal doldu! Görenler şaştı kaldı!

Hollanda fişini çekecekti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara'dan güzel haber

Hollanda fişini çekecekti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Dilara'dan güzel haber

İzmir Dikili'de, deniz suyu çekilmesi 50 metreyi buldu

İzmir Dikili'de, deniz suyu çekilmesi 50 metreyi buldu

TÜBİTAK Uzay bünyesinde proje personeli alınacak

TÜBİTAK Uzay bünyesinde proje personeli alınacak

Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı

Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı