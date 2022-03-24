24 Mart Dolar Ne Kadar? Dolar Artacak Mı?

Dolar Ne Kadar?



Dolar Artacak Mı?



24 Mart dolar fiyatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları oldu. Konuyla ilgili olarak birçok yatırımcı araştırmalarını hızlandırdı. Son zamanlarda dalgalı ilerlemesi nedeniyle dolar fiyatlarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Dolar fiyatları birçok yatırımcı tarafından araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasındasorusu yer adlı. FED faiz kararının ardından doların nasıl ilerleyeceği hakkında sorular hız kazandı. 24 Mart dolar fiyatı şu şekilde sıralanabilir;İstanbulABD Doları 14,8430 14,8440 14,8540 14,8550Avro 16,3710 16,3720 16,3200 16,3210Sterlin 19,6180 19,7160 19,5590 19,6570İsviçre Frangı 15,8750 15,9540 15,8710 15,9500AnkaraABD Doları 14,8130 14,8930 14,8240 14,9040Avro 16,3310 16,4110 16,2800 16,3600Sterlin 19,5580 19,7680 19,4990 19,7090Dolar hakkında en sık aratılanlardan biri desorusu oldu. Bu nedenle uzmanlar tarafından gelecek açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. Dolar ile ilgili uzmanlar tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip edildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından konuyla iligli yapılan açıklamada "Türkiye bir seçim sürecine girdi. Bu seçim sürecinde dolarda kur atakları olmaması için Merkez Bankası'nın elindeki tüm enstrümanları kullanarak hamleler yapmasını bekliyorum. Doların uluslararası piyasalarda değer kazanma trendine girdiği bir dönemdeyiz. Jeopolitik riskler de devam ettiği müddetçe, enflasyon rakamları yükseldikçe Türk Lirası'ndaki değer kayıpları sürebilir. Enflasyon arttıkça kuru baskılayıp düşürmeniz gerekiyor. Kuru düşüremezseniz, enflasyonda başarısız olursunuz. Bu sebeple kuru baskılamak için Merkez Bankası faiz artırımına giderse benim için sürpriz olmaz. Ben önümüzdeki 4 hafta boyunca dolarda bir yukarı yönlü atak beklemiyorum. Dolar kurunda 13.80-14.80 lira aralığını takip edebilirsiniz. Dolarda 14 liranın altına her düşüş alım için bir fırsattır. 14.80 liranın üzerindeki her rakam satış için fırsattır." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Aman dikkat edin, bu rakamlar alım yapılabilir seviyeler değil. Bugünkü rakamlar Ocak - Şubat aylarında alım yapmış olanların satış yeri. Onların yüksekten sattıklarını yüksekten almayın" diye uyarıda bulunan İslam Memiş, "1.900-2000 dolar üzerinde ons altın alımını kesinlikle tavsiye etmedim. Bu tavsiyem halen devam ediyor. Ons altında 1900 doların altına sarkmalar bekliyorum. Gram altında da 900 liranın üzerinde alım tavsiye etmedim, halen de etmiyorum. 900 liranın altına sarkmalarda da kademeli alım yapmanın daha sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Ben kişisel olarak bu fiyatlardan altın, dolar ve gümüş almayı tercih etmiyorum. Ama yıl içindeki tahminlerim gram altında 1.450 lira, ons altında 2150 dolar, gümüşün gram fiyatında 20 lira beklentim çok kuvvetli. Yeni zirveler görme ihtimalimiz çok kuvvetli. Ama bundan önce bir düşüş yaşayacağız. Ben şu anda düşüş trendinin bittiğine inanmıyorum" ifadelerini ekleyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.