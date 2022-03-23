TOGG fabrikasında robotlar provalara başladı
Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşılarak, "Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşıldı.
Yapılan açıklamada, 'Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı' denildi.