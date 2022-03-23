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Beyaz Gazete
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Kritik MGK Toplantısı başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor. NATO Zirvesi öncesi gerçekleşen toplantıda masada önemli konular var.

Ekleme: 23.03.2022 - 15:59 Güncelleme: 23.03.2022 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
Kritik MGK Toplantısı başladı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.

BEŞTEPE'DE GERÇEKLEŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle Beştepe'de toplandı.,

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Bu yılın ikinci MGK toplantısında, Perşembe günü Erdoğan'ın da katılacağı Brüksel'deki Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna krizine dair değerlendirme yapılacak.

İki ülke arasında barışın sağlanması için yürütülen diplomasi trafiği ve çalışmalar ele alınacak. Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardımları da konuşulacak.
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