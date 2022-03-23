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Erdoğan-Rutte görüşmesi Hollanda basınında

Hollanda Başbakanı Mart Rutte'nin Türkiye ziyareti Hollanda basınında geniş yer buldu. Görüşmeye dair iki ülke arasında bir sorun olmadığı belirtilirken, Türkiye'nin arabuluculuk rolü vurgulandı.

Ekleme: 23.03.2022 - 16:14 Güncelleme: 23.03.2022 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan-Rutte görüşmesi Hollanda basınında
Hollanda Başbakanı Mart Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere dün Türkiye'ye geldi.

İki lider görüşmenin ardından akşam saatlerinde kameraların karşısına geçerek basın açıklamasında bulundu.

Hollanda Başbakanı Rutte, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin diplomasi trafiğini ve arabuluculuk konusundaki etkin rolüne övgüler dizdi.

Rutte'nin Türkiye ziyareti, bugün Hollanda basınında geniş yer buldu.

HOLLANDA BASININDA ERDOĞAN MANŞETLERİ

Hollanda Başbakanı Rutte'nin 10 yıl aradan sonra Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret önemli bir gelişme olarak görüldü.

Hollanda kamu yayıncısı NOS, "Rutte, Erdoğan'ı Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarından dolayı övdü" başlığını kullandı.

Haberde, "Bugün ikisi arasında herhangi bir düşmanlık belirtisi yoktu." ifadelerini kullandı.

"ARABULUCU ROLÜ ERDOĞAN'A ÇOK YAKIŞIYOR"

NOS Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk faaliyetlerine ilişkin "Arabulucu rolü Erdoğan'a çok yakışıyor." yorumunda bulundu.

De Telegraaf da, "Erdoğan, Ankara ziyaretinde Rutte'yi kollarını açarak karşıladı" başlığını kullandı.

Rutte'nin Türkiye için önemli bir NATO müttefiki değerlendirmesi ve Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarının altı çizildi.

Son olarak Algememeen Dagblad (AD) da, "Rutte Erdoğan ile görüştü: Aslında onu savaşta arabulucu olarak tanıyor" başlığını kullandı.
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