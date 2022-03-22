  • USD: 14,80 - 14,83
  • EURO: 16,27 - 16,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya'da panik: Market rafları boşaldı

Rusya'nın Denizcilik Bölgesi'nde süpermarketler müşteri başına temel gıdalara limit koydu. Ülkede gıdalara sınır getirilmesine ilişkin çok sayıda haber gelmeye başladı. Şekerde panik alımları başlarken insanlar panikle rafları boşaltıyor.

Ekleme: 22.03.2022 - 17:27 Güncelleme: 22.03.2022 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
BBC'den Steve Rosenberg, Rus halkının şu anda en büyük endişesinin yerel süpermarketlerdeki gıda kıtlığı ve hala mevcut olan ürünlerin artan fiyatları olduğunu bildirdi. Bugün bir Rus gazetesinin halk arasında "şeker paniği" denilen durum hakkında haber yaptığını yazan Rosenberg, BBC Radio 4'e verdiği demeçte, "Şeker birçok süpermarket rafından kayboldu" dedi.

PANİK BAŞLADI, KREMLİN 'SORUN YOK' DEDİ
Yerel bir haber ajansının bildirdiğine göre, bölgedeki şehirlerden Habarovsk'ta şeker için panik alışları başladı ve birçok süpermarket rafı tamamen boşaldı. Ancak Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Viktor Yevtukhov, Rusya'nın kendine yetecek kadar üretmesi ve şeker ihracatını yasaklaması nedeniyle 'ortada bir sorun olmadığı' konusunda ısrarlı.

'BİR KİŞİ YAPTIĞINDA HERKES STOKLAMAYA BAŞLIYOR'
St Petersburg süpermarket zinciri Vkuster, Kommersant'a ayrıca limitin kişi başına şeker, un, pirinç, karabuğday, tuz ve makarna için 2 kg; bitkisel yağ için 2 litre ve üç kavanoz bebek maması olduğunu söyledi.

Vkuster direktörü Sergei Plis, "Bir müşteri bütün bir sepeti şeker torbalarıyla doldurursa, diğerleri de ona bakar ve onlar da stoklamayı düşünür" dedi. Geçen hafta ulusal istatistik servisi Rosstat, şeker fiyatlarının yaklaşık yüzde 13 arttığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine uygulanan yaptırımlar, rubleyi ciddi şekilde zayıflattı ve enflasyonu ateşleyerek gıda fiyatlarını yükseltti.

TUZ VE YEMEKLİK YAĞA KISITLAMA: 'RUS MEDYASI DOĞRUYU SÖYLEMİYOR'
Pazar günü ziyaret ettiği Moskova'daki yerel süpermarkette şeker olmadığını anlatan Rosenberg, dükkanın 'panik alımını önlemek için gıda maddelerine bir dizi kısıtlama getirdiğini' söyledi. Tuz ve yemeklik yağ da sınırlandırmaya tabi tutulan günlük gıda maddeleri arasında. Rosenberg, Rus medyasının "özel askeri operasyon" olarak adlandırdıkları Ukrayna'nın işgaline ilişkin yaptıkları haberlerle "alternatif bir gerçeklik" yaratmaya devam ettiğini belirtti. Rosenberg, "Kremlin yönetimi vatandaşların, Rusya'nın Batılı saldırganların yardımıyla Faşist ve Naziler tarafından saldırı altında olduğuna, Moskova'nın doğruluk, adalet ve iyiliğin tarafında olduğuna ve kötülüğü yok etmek için savaşacağına inanmasını istiyor" dedi.

Rusya'da panik: Market rafları boşaldı

UKRAYNA'DA YAĞMACILARI VURMA YETKİSİ
Rusy'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da terk edilen ev ve iş yerlerine yağmacılar dadandı. İki kentte belediye başkanları, Mart ayı başında güvenlik güçlerine yağmacıları vurma yetkisi verdi.

Kuzmenko, halktan yağma olaylarıyla ilgili yetkililere ihbarda bulunmasını isteyerek "Yağma durumunda sorumlu kişilere görüldükleri yerde ateş açılacak" dedi. Okhtyrka Belediye Başkanı ayrıca fiyat artıran işletme sahiplerinin de yağmacı sayılacağını söyledi.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da aynı günlerde yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının pazartesi sabahına kadar uzatıldığını belirtmiş, bu sürede izinsiz sokakta olan herkesin "Rusya için çalışan sabotajcılar" olarak görülüp vurulacağını söylemişti.
Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Biden'dan kimyasal silah sözleri! İddiasını sahte bayrak operasyonlarına dayandırdı
Dışişleri Bakanlığı: AB’nin Stratejik Pusula başlıklı belgesi çözüme değil sorunlara taşır
Mevlüt Çavuşoğlu: Savaşın bedelini masum insanlar ödüyor
Bakan Koca: Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı çıkaracağız
Savaşta en ağır hasar alan kent Mairupol oldu: Liman kenti Rusya için neden çok önemli?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İİT toplantısında açıklamalar
Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama! Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
AYM'den HDP'li Semra Güzel ile ilgili itiraza ret!
Petrol fiyatları için 2. dalga! NATO zirvesi öncesi piyasalar karıştı
İlyas Salman, hakim karşısına çıktı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ateşledi! AKYA torpidosu ilk kez gerçek hedefi vurdu...
Rusya Ukrayna savaşı kökten mi değişiyor? Kiev çevresine döşenen mayınların endişe verici bir sebebi olabilir
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den TTB'ye sert tepki! Derhal kapatılmaldır
İşte Furkancıların elebaşı Alparslan Kuytul'un kirli sicili!
Elektrikli araç şarj istasyonlarına yatırım desteği
Bakan Akar'dan flaş Ukrayna açıklaması: BM yaptırımlarına uygun şekilde harekete ediyoruz
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt!
İstanbul'da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!
İzmir'de endişe veren görüntü! Deniz suyu çekildi, deprem korkusu başladı
'Kim Milyoner Olmak İster'de 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu! 'Gündemi takip edemediniz sanırım'

'Kim Milyoner Olmak İster'de 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu! 'Gündemi takip edemediniz sanırım'

Piramidin sırrını 'uzaydan gelen parçacıklar' çözecek!

Piramidin sırrını 'uzaydan gelen parçacıklar' çözecek!

Yapay zeka tehlikesi! 6 saatte 40 bin kimyasal silah icat etti!

Yapay zeka tehlikesi! 6 saatte 40 bin kimyasal silah icat etti!

Yaşlı kadından duygulandıran ambulans hassasiyeti!

Yaşlı kadından duygulandıran ambulans hassasiyeti!

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!