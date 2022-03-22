  • USD: 14,82 - 14,84
  • EURO: 16,37 - 16,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'de endişe veren görüntü! Deniz suyu çekildi, deprem korkusu başladı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde deniz suyunun çekilmesi endişeyi de beraberinde getirdi. Kimi bölgelerde su çekilmesi 30 metreyi bulurken, "depremin habercisi mi?" sorularını akıllara getirdi. Öte yandan suyun çekilmesi sonrası ortaya çıkan görüntü drone ile görüntülendi.

İzmir'de endişe veren görüntü! Deniz suyu çekildi, deprem korkusu başladı
Ekleme: 22.03.2022 - 11:34 Güncelleme: 22.03.2022 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de endişe veren görüntü! Deniz suyu çekildi, deprem korkusu başladı
İzmir'de deniz suyunun çekilmesi, başta Seferihisar halkı olmak üzere çevrede korkuya neden oldu. Deniz çekilmesi kimi yerlerde 30 metreyi bulurken "deprem olur mu?" soruları da gündeme geldi.

Kente bağlı Seferihisar'da deniz suyu metrelerce çekildi. Sığacık Mahallesi'nde de denizin çekilmesi sonrası adacıklar oluştu. Bazı vatandaşlar, deniz çekilmesi nedeniyle teknelerini taşıdı.

"BURASI DEPREM BÖLGESİ, UMARIM GERÇEKLEŞMEZ"
Bölgede her yıl denizin çekildiğini ancak bu yıl daha fazla çekilme olduğunu söyleyen balıkçı İrfan Kozan, “Denizdeki bu çekilme, kuzey rüzgarının ardından lodos rüzgarının geleceğine işarettir. Parlak güneş var, doğal afetler oluyor ve bölgemiz deprem bölgesi. Umarım bu gerçekleşmez. Bu poyrazların ardından lodos aktivitesi gelecek. Her yıl bu çekilme olur ama bu kadar olmuyordu. Bu olay zaten doğanın habercisidir” dedi.

İzmir'de endişe veren görüntü! Deniz suyu çekildi, deprem korkusu başladı

"HER SENE OLUYOR"
Vatandaşların teknelerini ücretsiz bağlayabildikleri için bırakıp gittiklerini ifade eden Kozan, “Bütün kış tekneleri buraya bırakıyorlar. Arada batanlar da oluyor. Lodos geleceği zaman denizde sığlık olur, çekilme olur. Bu doğanın kanunudur. Her sene oluyor. Bu sene bir 10 santimetre daha düşük olabilir. Bu iklimin habercisidir. Korkulacak bir şey yok” diye konuştu.

TSUNAMİ KORKUSU
Sığacık’ta yıllardan beri denizde git gel olduğunu söyleyen işletmeci Arzu Saygın, “İnsanlar tsunami olduğu için korkuyor. ‘Sular çekildi yine deprem mi olacak’ diye ürküyor insanlar. Bence korkutucu bir şey yok. Deniz hep çekiliyor ama bu sene daha fazla çekildi deniz” dedi.

İzmir'de endişe veren görüntü! Deniz suyu çekildi, deprem korkusu başladı

"RÜZGAR, DENİZ SUYUNU AFRİKA'YA DOĞRU İTİYOR"
Su çekilmesinin ana nedeni olarak sert kuzeyli rüzgarları işaret eden İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Geçtiğimiz haftalarda başlayan kuzeyli rüzgarlar halen etkisini artırarak devam ediyor. Çarşamba gününe kadar da fırtına olarak esecek. Bu fırtınaların hızı zaman zaman saatte 70 kilometrelere çıkar ve deniz suyunu Afrika’ya doğru iterek, Kuzey Ege’den Marmaris’e kadar olan bir alanda deniz seviyesinin 60-70 santimetre düşmesi sonucu bu olay gerçekleşir. Mayıs ya da Eylül aylarında ise çok sert lodos esince de bu kez de İzmir’de Mavişehir ve Kordon’u su basar. Çünkü su tam tersine 60-70 santimetre yükselir" diye konuştu. Prof. Dr. Yaşar, bu durumun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu da söyledi.

Denizin yer yer 30 metre çekildiği Sığacık sahili ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde denizin çekilmesiyle oluşan adacıklar görüntülere yansıdı.
AYM'den HDP'li Semra Güzel ile ilgili itiraza ret!
Petrol fiyatları için 2. dalga! NATO zirvesi öncesi piyasalar karıştı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ateşledi! AKYA torpidosu ilk kez gerçek hedefi vurdu...
Rusya Ukrayna savaşı kökten mi değişiyor? Kiev çevresine döşenen mayınların endişe verici bir sebebi olabilir
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den TTB'ye sert tepki! Derhal kapatılmaldır
İşte Furkancıların elebaşı Alparslan Kuytul'un kirli sicili!
Elektrikli araç şarj istasyonlarına yatırım desteği
Bakan Akar'dan flaş Ukrayna açıklaması: BM yaptırımlarına uygun şekilde harekete ediyoruz
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt!
İstanbul'da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!
İzmir'de endişe veren görüntü! Deniz suyu çekildi, deprem korkusu başladı
Karadeniz'de serseri mayın tehlikesi: Her birinde 20 kilo TNT var! Deniz Kuvvetleri NAVTEX yayınladı
Bakan Dönmez: Yavuz Sondaj Gemisi 4 Nisan'da kritik göreve çıkıyor
17 yaşındaki çocuk babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
AB'den tarihi karar! 'Avrupa tehdit altında' diyerek duyurdular...
Halk TV'de YouTube geliri tartışması! Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollar ayrıldı!
Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 158 kişiye gözaltı kararı
Hollanda Başbakanı Rutte Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor
İBB'nin kestiği asırlık çınarlar peyzaj şirketi kurbanı mı?
FETÖ’cülerden ‘bot’ hesap provokasyonu: Kirli oyunu bu kez Emniyet üzerinden yürüttüler
Dünyanın sonuna hazırlanıyor! Sosyal medyada viral oldu

Dünyanın sonuna hazırlanıyor! Sosyal medyada viral oldu

Piramidin sırrını 'uzaydan gelen parçacıklar' çözecek!

Piramidin sırrını 'uzaydan gelen parçacıklar' çözecek!

Yapay zeka tehlikesi! 6 saatte 40 bin kimyasal silah icat etti!

Yapay zeka tehlikesi! 6 saatte 40 bin kimyasal silah icat etti!

Yaşlı kadından duygulandıran ambulans hassasiyeti!

Yaşlı kadından duygulandıran ambulans hassasiyeti!

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!