Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Duruşmada savcı, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamını istedi. Gezi ana davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Duruşmada savcı, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamını istedi.
Gezi ana davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Duruşma 22 Nisan'a ertelendi.
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