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Microsoft, Internet Explorer kullananları son kez uyardı

Haziran ayında Internet Explorer'a olan desteğini sonlandıracak olan Microsoft, kullanıcılar için son bir uyarı mesajı yayınladı.

Ekleme: 21.03.2022 - 11:51 Güncelleme: 21.03.2022 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Microsoft, Internet Explorer kullananları son kez uyardıMicrosoft tarafından geliştirilen bir internet tarayıcısı olan Internet Explorer, ilk olarak 16 Ağustos 1995 yılında kullanıcıların hizmetine sunulmuştu.

Windows'a yerleşik halde gelmesinden dolayı tarayıcı pazarının büyük bir bölümünü bir zamanlar elinde bulunduran Internet Explorer, daha sonra Chrome, Firefox ve Opera gibi tarayıcıların popüler hale gelmesiyle yarışta oldukça geride kaldı.

MICROSOFT ARTIK DESTEK VERMEYECEK

12 Ocak 2016'dan bu yana sadece Internet Explorer 11 sürümüne destek veren Microsoft, önümüzdeki haziran ayında tüm sürümler için desteği kesecek.

Böylelikle milyonlarca insanın Chrome, Firefox veya Opera'yı indirmek için kullandığı Internet Explorer, tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak.

MICROSOFT'TAN SON BİR UYARI DAHA GELDİ

Desteğin sonlanmasına birkaç ay kala şirket, halen tarayıcıyı kullananlara yönelik bir hatırlatma yayınladı. Microsoft'un yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce duyurulduğu gibi, Windows'ta Internet Explorer'ın geleceği Microsoft Edge'de. Internet Explorer modu (IE modu), Microsoft Edge içinde eski tarayıcı desteği sağlıyor. Bu nedenle, Internet Explorer 11 (IE11) masaüstü uygulaması, Windows 10'un belirli sürümleri için 15 Haziran 2022'de kullanımdan kaldırılacak.

Bu, IE11 masaüstü uygulamasının artık desteklenmeyeceği ve daha sonra bir kullanıcı buna erişmeye çalışırsa Microsoft Edge'e yönlendirileceği anlamına geliyor."
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