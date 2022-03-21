Ceylan Kimdir? Ceylan Kaç Yaşında?

Ceylan Kimdir?



Ceylan son zamanların en merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Bu nedenle Ceylan hakkında detayları öğrenmek isteyen birçok kişi arama motorlarına yöneldi. İbo Show’a çıkmasının ardından birçok kişi Ceylan hakkında araştırmalara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Ceylan birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Tam ismi Ceylan Avcı olan Ceylan 26 Haziran 1974 yılında Fındıkzade’de dünyaya gelmiştir. Babası Tuncelili, annesi ise Bayburtludur. İkiz ablası bulunan Ceylan’ın babası da düğünlerde saz çalmaktadır. Çocukluğunun büyük bir kısmı Almanya’da geçmiştir. 7 yaşında babasıyla birlikte düğün salonlarında şarkı söylemeye başladı. 10 yaşında ilk albümünü yapmasının ardından herkes onu küçük Ceylan olarak tanıdı. Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendikten sonra bu evlilikten Melodi isminde bir kız çocuğuna sahip olmuştur. Yıldıray Gürgen ile evlendikten sonra ise Yiğitcan isminde bir oğlu olmuştur. 2000 yılında ise İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlı ile evlenmiştir. 3. Eşi ise Murat Kurşun ile olmuştur. 4. Eşi ise Güncal Tanören’dir. Bu evliliğini de 19 ekim 2012 tarihinde sonlandırmıştır.Yaktı Beni (1984, Şah Plak)Kaderin Tuzakları (1985, Şah Plak)Seni Sevmeyen Ölsün (1986, Şah Plak)Bırakmam Seni (1987, Şah Plak)Sev Beni Seveyim Seni (1988, Şah Plak)Vallah - Hep Ezildim (1989, Ceylan Müzik)Allah Aşkına (1989, Cem Müzik)Bir gün Bana Döneceksin (1984, Şah Plak)"Yolun Açık Olsun/Garip Anam" (1985, Şah Plak)"Sevmek Günahmı/Asker Türküsü" (1986, Şah Plak)"Sanada Güvenilmez/Ağlama Yar" (1988, Şah Plak)"Kadersiz Doğmuşum/Arabacı" (1990, Ceylan Müzik)"Beni Bende Bitirdiler" (1990, Ceylan Müzik)"Gurbet Yolcusu" (1991, Şenay Müzik)"Hayret Nasıl Yaşıyorum" (1991, Bayar Müzik)"Geri Ver Beni" (1992, Bayar Müzik)Şantaj & Montaj (1993, Özdemir Plak)Kritik Etme Beni (1994, Özdemir Plak)"Kır Çiçeğim/Ayrılmam" (1995, Özdemir Plak)Canımdan Ayırdılar (1996, Ozan Video)Güldestim (1997, Prestij Müzik)Ağlayı Ağlayı - Le Le Kirvo (1998, Prestij Müzik)Zeyno (2000, İdobay)Can Cana (2001, Universal-S Müzik)Söyle (2003, S Müzik)Gelsene (13 Ocak 2004, Özdemir Plak)Ah Gönlüm (8 Nisan 2005, Özdemir Plak) (Mü-yap sertifikası: Altın)Pirimi Ararım (1 Eylül 2006, Prestij Müzik)Sana Söz (23 Mart 2007, Özdemir Plak)Bir Daha mı? (10 Kasım 2008, Özdemir Plak)Türkülerin Ceylan'ı (2009, Seyhan Müzik)Ceylan Arabesk (2011)Kendisi Lazım (2012)Hım Hım Yar (Entarisi Dım Dım Yar) (2014)Bana Bir Şey Söyle (2014)Ceylan'dan 2016 (2016, Ceylan Müzik)[3]"Çeker Giderim" (2014)"Koptum Bu Gece" (feat. Melodi) (2017)"Kara Kız Kurbanın Olim" (2017)"Tillillo" (2018)"Severim Ama Güvenemem ki" (feat. Melodi) (2019)"Mamudo 2019" (2019)"Cennetim Ol" (2019)"İlle de Sen" (2020)"Ne Feryat Edersin Divane Bülbül" (2020)"Bir Sivaslı Uğruna" (2020)"Islanmış Kirpiklerin" (2021)"Birileri Kandırmış" (2021)"Mashup" (2021)"Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim" (2021)"Eski Tadım Yok Artık" (2021)"Sen Affetsen Ben Affetmem" (2022)