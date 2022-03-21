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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan paylaşımında "Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'unu tebrik ediyorum." cümlelerine yer verdi.

Ekleme: 21.03.2022 - 19:09 Güncelleme: 21.03.2022 - 19:11 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
Nevruz Bayramı dolayısıyla Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter yayımladığı mesajında, 'Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, tabiatın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'unu tebrik ediyorum.' ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

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