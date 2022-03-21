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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), sona erdi. MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ekleme: 21.03.2022 - 17:38 Güncelleme: 21.03.2022 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin yaşlılarımıza yönelik pek çok desteklediği kampanya vardır. Bu bizim için çok önemli bir konudur. Hükümetimiz tarafından hazırlanan Yaşlanma Vizyon Belgesi, onlara yönelik yeni modellerin geliştirilmesi önemli bir yol haritasıdır. Evde gündüz bakım alabilecekleri hizmeti hayata geçirmiştik. Bu yöndeki adımlarımız devam ediyor. Sosyal güvencesi olsun olmasın, yaşlılarımızın bakım altına alınması güvence altına alınmıştır.



İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE

Yeni Zelanda'daki saldırı döneminde Türkiye İİT dönem başkanıydı. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Dışişleri Bakanları toplanmıştı. 15 Mart İslamofobi ile mücadele günü olarak kabul edildi. İslamofobiyle mücadele konusu, küresel barışı, dünya sistemini ilgilendiren bir konu haline geldi. İİT'de alınan karardan sonra Türkiye Pakistan'la birlikte, bunun BM kararına dönüşmesi için çaba sarf ediyordu. Bunun iyi stratejilerle desteklenmesi, güçlü yasalarla desteklenmesi konusunda takipçisi olacağımızını söylemek isterim.



Bunlar iç içe geçmiş bşir strateji çerçevesinde İslam düşmanlığı, göçmen ve yabancı düşmanlığını yerleştiriyorlar. İnsan haklarını esir almaya çalışıyorlar.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. AK Parti'nin eser siyasetinde önemli bir taçdır. Türkiye'nin ne kadar büyük projelere imza atabildiğini gösterir. Türkiye'nin nasıl stratejik bir konuma geldiğini bir kez daha görmüş olduk. Milletimizin demokrasimize verdiği büyük destek, bu çerçevede büyük eserlere imza atılmasına izin veriyor. Bunları eleştirenler oluyor. Normal olarak hayatalrında hiçbir şeye imza atmayanların, bu eser siyasetine düşmanlık etmelerini bir kez daha gördük.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
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