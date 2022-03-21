Ankaralilar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Dernegi (AHID) kültür gezilerine devam ediyor. AHID’in kültür gezilerinin bu ayki duragi Ankara’nin ilçesi Çamlidere oldu. Geziye AHID Genel Baskani Hilmi Yaman, AHID Sube Baskanlari, yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve çok sayida Ankarali katildi.

AHID Genel Merkezi’nden hareket eden Ankaralilar Çamlidere’de ilk olarak Seyh Ali Semerkandi Külliyesi’ne giris yapti. Türbe ziyareti ardindan Emanetler Müzesi, Anit Agaç, Yasayan Çamlidere Kerpiç Ev Müzesi, Oyuncak Müzesi, Soba Müzesi, Kültür Evi, Doga ve Hayvan Müzesi, Tarim Müzesi, Terazi ve Tarti Müzesi ve Kina Evi gezildi.Müzelerin ardindan Ankaralilar, Aluçdagi Yaylasi’ndaki Tabiat parkina geldi. Dernek üyeleri burada Ankarali Yasin ve Kaan Aydos konseriyle eglendi. Sef Erdogan Tozoglu da AHID Kadin Kollari Korosu ile Türk Halk Müzigi eserleri seslendirdi.Konserde konusan AHID Genel Baskani Hilmi Yaman, “Sizleri Çamlidere’ye getirmeyi çok istiyordum. Bugün bu istegimi gerçeklestirmenin mutlulugunu yasiyorum. Sayenizde hava buz, ortam sicak. Genis katilimli güzel bir gezi oldu. Bu gezide emegi geçen, destek olan belediyelerimize, hemsehrilerimize tesekkür ediyorum. Her zaman söyledigim gibi birligimiz daim olsun” dedi.