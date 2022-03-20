Zelenskiy'den sert sözler: Askerlerinizin cansız bedenleri sokaklarda yığıldı... Dakika dakika savaşta son gelişmeler!

Neredeyse 1 aydır devam eden Rusya Ukrayna savaşı acı dolu görüntülerle devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halk, Rus ordusuna geçit vermemeye kararlı. Öte yandan tüm dünyanın yaptırım hamlelerine ve umutlu müzakere görüşmelerine rağmen Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmeye niyeti yok gibi görünüyor.İşte Rusya Ukrayna savaşı hakkında son dakika gelişmeleri...10.43: AFP'nin haberine göre Rusya, Ukrayna'da yeniden bir hipersonik füze fırlattığını duyurdu. Füzenin nereye fırlatıldığına dair henüz net bir bilgi yok.İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMALAR10.12: İngiltere savunma bakanlığı, Rusya'nın kentsel saldırıları desteklemek için ağır ateş gücüne devam edeceğini söyledi. Değerlendirmeye göre, geçen hafta Rusya, ordusunun doğu Ukrayna'daki şehirleri ele geçirmede sınırlı ilerleme kaydetmesi nedeniyle kentsel alanlara ayrım gözetmeksizin bombardımanını artırdı.GEÇİCİ İNSANİ VİZE10.10: Avustralya, şu anda ülkede bulunan tüm Ukraynalı geçici vize sahiplerine ve önümüzdeki aylarda gelecek olanlara geçici insani vize sağlayacağını duyurdu. Göçmenlik Bakanı Alex Hawke'a göre, vize programı insanların üç yıl boyunca Medicare dahil olmak üzere devlet desteğine çalışmasına ve erişmesine izin verecek.SANAT OKULU BOMBALANDI09.58: Reuters'tan alınan bilgilere göre, Rus kuvvetlerinin kuşatma altındaki Ukrayna liman kenti Mariupol'de bir sanat okulunu bombaladığını iddia edildi."SOKAKLAR RUS ASKERLERİNİN CANSIZ BEDENLERİYLE DOLU"09.14: Zelenskiy'den Mariupol açıklaması: Kuşatma altındaki şehre yaptıklarınız yüzyıllarca hatırlanacak bir terör eylemidir.09.00: Ukrayna lideri Zelenskiy, bu sabah saatlerinde Rus halkına seslenerek savaşta 14 bin Rus askerinin öldüğünü ve cansız bedenlerini kimsenin almadığını söyleyerek, "14 bin anne, baba, eş, çocuk, akraba ve arkadaş. Fark etmiyor musunuz kayıplarınızın yokluğunu?" dedi. Ayrıca Zelenskiy, sokakların askerlerin cansız bedenleriyle dolup taştığını da ifade etti."ÇİN ASLA DIŞ BASKIYI KABUL ETMEYECEK"08.15: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, biraz önce yaptığı açıklamalarda "Çin tarafsız ve adil bir tavırla bağımsız kararlar vermeye devam edecek. Soğuk Savaş zihniyetini terk etmek gerekiyor" sözlerine yer verdi. Bakan Wang Yi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çin'in zamanın göstereceği gibi Ukrayna krizi konusunda tarihin doğru tarafında yer aldığını ve bu durumun çoğu ülkenin istekleri doğrultusunda olduğunu söyleyen Yi, "Çin, asla hiçbir dış baskıyı veya zorlamayı kabul etmeyecek. Çin'e karşı her türlü asılsız suçlama ve şüpheye karşı çıkılacaktır" dedi. Çin'in bağımsız kararlar vereceğini de yineleyen Yi, "Biz her zaman barışı korumaktan ve savaşa karşı çıkmaktan yana olduk. Çin'in konumu nesnel, adil ve çoğu ülkenin istekleriyle uyumludur" ifadelerini kullandı.UKRAYNA'YA YARDIM GİDİYOR08.00: Avustrayla, Ukrayna'ya ek askeri ve insani yardım yapacağını duyurdu.RUSYA'YA NÜKLEER SİLAH KULLANMAMA ÇAĞRISI07.55: Japonya Hiroşima belediye başkanı Akiba Tadatoşi, savaş sürerken Rusya'ya nükleer silah kullanmama çağrısı yaptı.07.40: Avrupa'nın en büyük demir-çelik fabrikalarından biri olan Azovstal'ın Mariupol'de ağır hasar gördüğü açıklandı.71 ÇOCUK TAHLİYE EDİLDİ07.00: Sumi'deki yetimhaneden 71 çocuk tahliye edildi.06.55: Mykolaiv''de hipersonik füze saldırısı nedeniyle yüzlerce askerin öldüğü ifade edildi."İNSANLAR İSTEKLERİ DIŞINDA TAHLİYE EDİLİYOR"06.58: Mariupol Kent Konseyi'nden Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Mariupol sakinleri Rus kuvvetleri tarafından kendi istekleri dışında Rus topraklarına götürülüyor.FÜZELER DOĞRULANDI06.40: ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı güçlü hipersonik füzeler fırlattığını doğruladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2018 yılında yaptığı açıklamada, hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini belirtmişti. Putin füzeyi "Durdurulamaz" ve "yenilmez" olarak tanımlamıştı.İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ06.30: Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki saldırısında bombalı bir binanın çökmesi sonucu iki çocuk hayatını kaybetti.RUS GENERALİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI06.15: Ukrayna, ülkenin güneyindeki şiddetli çatışmalarda bir Rus generalin daha öldürüldüğünü iddia etti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı daha sonra, "ön verilere göre" 8. Muhafızlar komutanı Rus Korgeneral Andrei Mordvichev'in öldürüldüğünü söyledi.ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA04.40: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini belirtti.ZELENSKİY'DEN BANKA HESABI ÇAĞRISI02.27: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki savaştan sorumlu olanların, İsviçre'deki banka hesaplarının dondurulması çağrısında bulundu.01.24: Ukrayna'nın, Belarus ile arasındaki demir yolu bağlantısının sonlandırıldığı bildirildi.