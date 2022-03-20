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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı son rakamları paylaştı: Ölen Rus askeri sayısı 15 bine yaklaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 25'inci güne girilirken Rus ordusunun asker kaybı da 15 bine yaklaştı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus ordusunun 14 bin 700 askerini, 96 uçağını, 118 helikopterini ve 476 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı son rakamları paylaştı: Ölen Rus askeri sayısı 15 bine yaklaştı
Ekleme: 20.03.2022 - 16:57 Güncelleme: 20.03.2022 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı son rakamları paylaştı: Ölen Rus askeri sayısı 15 bine yaklaştı
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-20 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 700 asker öldürüldü, Ruslara ait 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank, 1487 zırhlı araç, 230 top, 74 roketatar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi.

Rusya güçleri 947 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 21 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı son rakamları paylaştı: Ölen Rus askeri sayısı 15 bine yaklaştı
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