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Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...

Tatil yolunda saatler süren feribot çilesi, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle konforlu bir yolculuğa dönüştü. Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları, fırtınada mağduriyet son buldu. Köprüyü geçerek gururu yaşayan vatandaşlar 18 mart 2022 itibarıyla geçmişte kalan karşıya geçiş çilelerini bakın nasıl anlattı...

Ekleme: 20.03.2022 - 09:45 Güncelleme: 20.03.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Tatil yolunda saatler süren feribot çilesi, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle konforlu bir yolculuğa dönüştü. Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları, fırtınada mağduriyet son buldu. Köprüyü geçerek gururu yaşayan vatandaşlar: Saatlerce feribot beklerdik. Şu anda öyle kolay oldu ki 5 dakikada karşıya geçiyoruz. Rüya gibi eser. Çanakkale'mize çok yakıştı. Çilemiz sona erdi.

GÖRKEMLİ VE ZARİF

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü dün sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. İlk hafta ücretsiz geçişin yapılabildiği 'simgeler köprüsü' her iki yönden kullanılmaya başlandı. Köprü zamandan sağladığı tasarrufun yanısıra görkemli ve zarif görüntüsüyle vatandaşların fotoğraf çekme noktası da oldu.

Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...

ÇANAKKALE İÇİN DE GEÇMİŞTE KALAN ÇİLE...

Vatandaşlar 'Karda kışta, yağmurda, fırtınada feribotlar kalkmıyordu. Yazın ve özel günlerde kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruklarında bekliyorduk. Şimdi 6 dakikada geçeceğiz. Allah yapandan da, yaptırandan da razı olsun' dedi.

Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 1 HAFTA ÜCRETSİZ

Bir hafta boyunca ücretsiz olan köprüden geçiş yapan ve fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ikinci zafer anıtı olduğunu söyleyen vatandaşlar duygularını SABAH'a anlattı:

Zeki Sarı: Karda, fırtınada feribotlar kalkmaz, mağdur olurduk. Şimdi 6 dakikada karşıya geçtik. Allah yapandan da, yaptırandan da razı olsun.

Bilal Ömürtaş: Ağır vasıta kullanıyoruz. Eskiden kuyrukta çile çekiyorduk. Kamyonun içinde zaman geçmiyordu. Gemi sırasında bekleme derdin yok, araç kuyrukları yok. Şu anda o kadar güzel bir kolaylık oldu ki 5 dakikada karşıya geçtim.

Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...

Eşi Mustafa, oğlu Emre ve 8 aylık bebeği Eymen Efe Temel ile birlikte köprüyü geçen Özlem Temel: Çok güzel bir yolu var, trafik yok, beklemek yok.

Daha önce gemiyle sanıyorum 40 dakikadan fazla sadece yolculuk sürüyordu. Bir de beklemeyi eklersen saatler alıyordu. 8 aylık bebeğimiz çok şanslı.

Nazmiye Yılmaz: Rüya gibi bir eser yapılmış. Çanakkale'mize çok yakıştı. Kuyruklarda beklerdik. Çilemiz sona erdi.

Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...

Sinan Çiftçi: İstanbul'dan Çanakkale'ye gitmek için Tekirdağ-Malkara-Keşan yolundan sonra Koru Dağları tırmanılıyordu. Sonra da dağ inişiyle Saros Körfezi ve en nihayet Gelibolu'na varılıyordu. Bu da yaklaşık 5 saati buluyordu. Şimdi köprü kadar önemli bir hizmet de yeni yol oldu.

Artık Malkara'dan sonra yeni otoyolla 40 dakikada Gelibolu'na ulaşılacak. Bu da neredeyse 2 ila 2.5 saatlik bir kısaltma anlamına geliyor. Ama şimdi 6 dakikada karşıdasın.

DÜNYA HAYRAN KALDI TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNİN DE SEMBOLÜ

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dünya medyasında büyük yankı uyandırdı. Gazeteler ve internet siteleri haberlerinde köprünün dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olmasına vurgu yaparak Japonya'nın Kobe şehri ile Awaji adasını birbirine bağlayan Akashi Kaikyo Köprüsü'nü bu özelliğiyle geçtiğini yazdı.

CNN'in haberinde 'Erdoğan, 20 yıllık iktidarı boyunca öncelik verdiği böylesi eserlere bir yenisini daha ekledi.

Devasa köprü, Asya - Avrupa'yı 6 dakikada birbirine bağlıyor' denildi.

Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...

South China Morning Post gazetesinde 'Türkiye, bu köprüyle Japonya'yı geride bıraktı' denilirken Japon Nikkei Asia 'Türkiye dünyanın en uzun köprüsünü açtı' başlığını attı.

Amerikan Engineering News- Record dergisi açılış öncesi köprü için 10 sayfalık özel dosya hazırladı.

Dergi kapağı Çanakkale Köprüsü'ne ayrılırken haber dosyasında 'Bu köprü Türkiye'nin de yükselişinin sembolü' değerlendirmesi yapıldı.
Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...
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