Simge Sağın Kimdir? Simge Sağın Kaç Yaşında?

Simge Sağın Kimdir?



Simge Sağın son zamanlarda sık sık aratılan isimler arasında yer alıyor. Özellikle en merak edilenler arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Simge Sağın’ın şarkılarını severek dinleyen birçok kişi ünlü sanatçı hakkında detayları merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Simge Sağın 8 Ağustos 1981 yılında dünyaya geldi. Liseyi bitirmesinin ardından müziğe olan ilgisi artınca babası tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na başlamıştır. Bu okulda eğitim alırken aynı zamanda birçok pop şarkıcısına vokallik yaparak kendini geliştirdi. 2011 senesinde ise Yeni Çıktı isimli bir EP ile müzik kariyerine başarılı bir adım attı. Miş Miş şarkısı ile 4 sene sonra 4 hafta boyunca bir numarada kalmıştır. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları oldukça beğenilmiştir. Öpücem şarkısı ile yine birçok listenin zirvesinde yer almıştır. Simge Sağın’ın iki senedir Aytaç Özgümüş ile birlikte olduğu biliniyor. Simge Sağın ödülleri ise şu şekilde sırlanabilir;20122. Pal Fm Müzik ÖdülleriEn İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı2015TURKMSIC ÖdülleriYılın En İyi ÇıkışıDüzce Üniversitesi 3. Medya ÖdülleriEn İyi Kadın/Singleİzmir 9 Eylül Üniversitesi ÖdülleriYılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı10. magazincasusu.com ÖdülleriEn İyi Çıkış Yapan SanatçıAydın Üniversitesi ÖdülleriEn İyi SingleFuture Fest ÖdülleriEn İyi SingleKKTC Cypaparazzi ÖdülleriEn İyi SingleFatih Üniversitesi ÖdülleriEn İyi Çıkış Yapan Single42. Pantene Altın Kelebek ÖdülleriEn İyi Çıkış Yapan SolistDMC ÖdülleriDijital Satış Ödülü1. Gossip Time Yıl Sonu ÖdülleriEn İyi Şarkı20163. En Moda Dergisi ÖdülleriYılın En İyi Çıkış Yapan Kadın SolistiEryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları Mavi Çınar ÖdülleriYılın En İyi Kadın Müzik YorumcusuBeykent Üniversitesi ÖdülleriYılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısıİstanbul Gelişim Üniversitesi 5. Medya ÖdülleriEn İyi Kadın SanatçıEge Üniversitesi 5. Medya ÖdülleriEn İyi Single29. Uluslararası Tüketici Güvenliği Zirvesi ÖdülleriYılın Şarkısı16. Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler)En İyi SingleMGD 22. Altın Objektif ÖdülleriEn İyi Şarkı43. Pantene Altın Kelebek ÖdülleriPantene Yıldızı Parlayanlarİstanbul Aydın Üniversitesi Radyo Aydın Müzik ÖdülleriYılın Kadın Pop SanatçısıDMC ÖdülleriDijital Satış Ödülü201715. YTÜ Yılın Yıldızları ÖdülleriEn Beğenilen Şarkı14. Radyo Boğaziçi Müzik ÖdülleriEn İyi Video Klip201815. Radyo Boğaziçi Müzik ÖdülleriEn İyi Şarkı7. Ayaklı Gazete ÖdülleriEn İyi Albüm45. Pantene Altın Kelebek ÖdülleriEn İyi Pop Müzik Kadın SolistDMC ÖdülleriDijital Satış ÖdülüDijital Satış ÖdülüDijital Satış Ödülü2019Okan Üniversitesi Yılın En'leri ÖdülleriYılın En İyi Kadın Şarkıcısı19. Magazinci.com İnternet Medyası ÖdülleriYılın Şarkısı16. Radyo Boğaziçi Müzik ÖdülleriEn İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı5. Türkiye Gençlik ÖdülleriEn İyi Kadın Pop Sanatçıİstanbul Aydın Üniversitesi 15. İletişim ÖdülleriYılın En İyi Kadın Pop Şarkıcısı46. Pantene Altın Kelebek ÖdülleriEn İyi Kadın Şarkıcı2020Yeditepe Üniversitesi 8. Dilek ÖdülleriEn İyi Kadın ŞarkıcıWatsons Kişisel Bakım ve Güzellik ÖdülleriEn Güzel Cilt