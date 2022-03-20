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Simge Sağın Kimdir? Simge Sağın Kaç Yaşında?

Simge Sağın birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri simge Sağın kimdir sorusu oldu. Peki, Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın sevgilisi kim? İşte merak edilenler...

Ekleme: 20.03.2022 - 10:23 Güncelleme: 20.03.2022 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Simge Sağın Kimdir? Simge Sağın Kaç Yaşında?
Simge Sağın son zamanlarda sık sık aratılan isimler arasında yer alıyor. Özellikle en merak edilenler arasında Simge Sağın kimdir ve Simge Sağın kaç yaşında soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Simge Sağın kimdir ve Simge Sağın kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Simge Sağın Kimdir?


Simge Sağın’ın şarkılarını severek dinleyen birçok kişi ünlü sanatçı hakkında detayları merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Simge Sağın kimdir ve Simge Sağın kaç yaşında soruları yer aldı. Simge Sağın 8 Ağustos 1981 yılında dünyaya geldi. Liseyi bitirmesinin ardından müziğe olan ilgisi artınca babası tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na başlamıştır. Bu okulda eğitim alırken aynı zamanda birçok pop şarkıcısına vokallik yaparak kendini geliştirdi. 2011 senesinde ise Yeni Çıktı isimli bir EP ile müzik kariyerine başarılı bir adım attı. Miş Miş şarkısı ile 4 sene sonra 4 hafta boyunca bir numarada kalmıştır. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları oldukça beğenilmiştir. Öpücem şarkısı ile yine birçok listenin zirvesinde yer almıştır. Simge Sağın’ın iki senedir Aytaç Özgümüş ile birlikte olduğu biliniyor. Simge Sağın ödülleri ise şu şekilde sırlanabilir;


2012

2. Pal Fm Müzik Ödülleri

En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı


Simge Sağın Kimdir? Simge Sağın Kaç Yaşında?


2015

TURKMSIC Ödülleri

Yılın En İyi Çıkışı


Düzce Üniversitesi 3. Medya Ödülleri

En İyi Kadın/Single


İzmir 9 Eylül Üniversitesi Ödülleri

Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı


10. magazincasusu.com Ödülleri

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı


Aydın Üniversitesi Ödülleri

En İyi Single


Future Fest Ödülleri

En İyi Single


KKTC Cypaparazzi Ödülleri

En İyi Single


Fatih Üniversitesi Ödülleri

En İyi Çıkış Yapan Single

Simge Sağın Kimdir? Simge Sağın Kaç Yaşında?


42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri

En İyi Çıkış Yapan Solist


DMC Ödülleri

Dijital Satış Ödülü


1. Gossip Time Yıl Sonu Ödülleri

En İyi Şarkı


2016

3. En Moda Dergisi Ödülleri

Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Solisti


Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları Mavi Çınar Ödülleri

Yılın En İyi Kadın Müzik Yorumcusu


Beykent Üniversitesi Ödülleri

Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı


İstanbul Gelişim Üniversitesi 5. Medya Ödülleri

En İyi Kadın Sanatçı


Ege Üniversitesi 5. Medya Ödülleri

En İyi Single


29. Uluslararası Tüketici Güvenliği Zirvesi Ödülleri

Yılın Şarkısı


16. Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler)

En İyi Single


MGD 22. Altın Objektif Ödülleri

En İyi Şarkı


43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri

Pantene Yıldızı Parlayanlar


İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo Aydın Müzik Ödülleri

Yılın Kadın Pop Sanatçısı


DMC Ödülleri

Dijital Satış Ödülü





2017

15. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri

En Beğenilen Şarkı


14. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri

En İyi Video Klip


2018

15. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri

En İyi Şarkı


7. Ayaklı Gazete Ödülleri

En İyi Albüm


45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri

En İyi Pop Müzik Kadın Solist


DMC Ödülleri

Dijital Satış Ödülü


Dijital Satış Ödülü


Dijital Satış Ödülü

2019


Okan Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri

Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı


19. Magazinci.com İnternet Medyası Ödülleri

Yılın Şarkısı


16. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri

En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı


5. Türkiye Gençlik Ödülleri

En İyi Kadın Pop Sanatçı


İstanbul Aydın Üniversitesi 15. İletişim Ödülleri

Yılın En İyi Kadın Pop Şarkıcısı


46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri

En İyi Kadın Şarkıcı


2020

Yeditepe Üniversitesi 8. Dilek Ödülleri

En İyi Kadın Şarkıcı


Watsons Kişisel Bakım ve Güzellik Ödülleri

En Güzel Cilt

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