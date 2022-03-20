Simge Sağın Kimdir? Simge Sağın Kaç Yaşında?
Simge Sağın birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri simge Sağın kimdir sorusu oldu. Peki, Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın sevgilisi kim? İşte merak edilenler...
Simge Sağın son zamanlarda sık sık aratılan isimler arasında yer alıyor. Özellikle en merak edilenler arasında Simge Sağın kimdir ve Simge Sağın kaç yaşında soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Simge Sağın kimdir ve Simge Sağın kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Simge Sağın Kimdir?
Simge Sağın’ın şarkılarını severek dinleyen birçok kişi ünlü sanatçı hakkında detayları merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Simge Sağın kimdir ve Simge Sağın kaç yaşında soruları yer aldı. Simge Sağın 8 Ağustos 1981 yılında dünyaya geldi. Liseyi bitirmesinin ardından müziğe olan ilgisi artınca babası tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na başlamıştır. Bu okulda eğitim alırken aynı zamanda birçok pop şarkıcısına vokallik yaparak kendini geliştirdi. 2011 senesinde ise Yeni Çıktı isimli bir EP ile müzik kariyerine başarılı bir adım attı. Miş Miş şarkısı ile 4 sene sonra 4 hafta boyunca bir numarada kalmıştır. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları oldukça beğenilmiştir. Öpücem şarkısı ile yine birçok listenin zirvesinde yer almıştır. Simge Sağın’ın iki senedir Aytaç Özgümüş ile birlikte olduğu biliniyor. Simge Sağın ödülleri ise şu şekilde sırlanabilir;
2012
2. Pal Fm Müzik Ödülleri
En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı
2015
TURKMSIC Ödülleri
Yılın En İyi Çıkışı
Düzce Üniversitesi 3. Medya Ödülleri
En İyi Kadın/Single
İzmir 9 Eylül Üniversitesi Ödülleri
Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı
10. magazincasusu.com Ödülleri
En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
Aydın Üniversitesi Ödülleri
En İyi Single
Future Fest Ödülleri
En İyi Single
KKTC Cypaparazzi Ödülleri
En İyi Single
Fatih Üniversitesi Ödülleri
En İyi Çıkış Yapan Single
42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
En İyi Çıkış Yapan Solist
DMC Ödülleri
Dijital Satış Ödülü
1. Gossip Time Yıl Sonu Ödülleri
En İyi Şarkı
2016
3. En Moda Dergisi Ödülleri
Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Solisti
Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları Mavi Çınar Ödülleri
Yılın En İyi Kadın Müzik Yorumcusu
Beykent Üniversitesi Ödülleri
Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı
İstanbul Gelişim Üniversitesi 5. Medya Ödülleri
En İyi Kadın Sanatçı
Ege Üniversitesi 5. Medya Ödülleri
En İyi Single
29. Uluslararası Tüketici Güvenliği Zirvesi Ödülleri
Yılın Şarkısı
16. Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler)
En İyi Single
MGD 22. Altın Objektif Ödülleri
En İyi Şarkı
43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Pantene Yıldızı Parlayanlar
İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo Aydın Müzik Ödülleri
Yılın Kadın Pop Sanatçısı
DMC Ödülleri
Dijital Satış Ödülü
2017
15. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri
En Beğenilen Şarkı
14. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri
En İyi Video Klip
2018
15. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri
En İyi Şarkı
7. Ayaklı Gazete Ödülleri
En İyi Albüm
45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
En İyi Pop Müzik Kadın Solist
DMC Ödülleri
Dijital Satış Ödülü
Dijital Satış Ödülü
Dijital Satış Ödülü
2019
Okan Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri
Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı
19. Magazinci.com İnternet Medyası Ödülleri
Yılın Şarkısı
16. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri
En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı
5. Türkiye Gençlik Ödülleri
En İyi Kadın Pop Sanatçı
İstanbul Aydın Üniversitesi 15. İletişim Ödülleri
Yılın En İyi Kadın Pop Şarkıcısı
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
En İyi Kadın Şarkıcı
2020
Yeditepe Üniversitesi 8. Dilek Ödülleri
En İyi Kadın Şarkıcı
Watsons Kişisel Bakım ve Güzellik Ödülleri
En Güzel Cilt