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Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da hazırlık! Patriotlar yola çıktı

Rusya Ukrayna savaşının Avrupa'ya sıçrama ihtimali nedeniyle Avrupa'nın doğu ülkelerini güçlendirme çalışmaları sürüyor. Edinilen yeni bilgiye göre, Slovakya’ya gönderilen Patriot Hava Savunma Sistemleri'nin sevkiyatı Çekya'da görüntülendi...

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da hazırlık! Patriotlar yola çıktı
Ekleme: 20.03.2022 - 14:04 Güncelleme: 20.03.2022 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da hazırlık! Patriotlar yola çıktı
Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa doğu ülkelerinini güçlendirmeye başladı. Bunun son örneği ise, Slovakya'ya gönderilen Patriot Hava Savunma Sistemleri oldu. Hollanda tarafından gönderilen Patriot'lar Çekya'da görüntülendi.

NATO'NUN TALEBİYLE GÖNDERİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında Rusya'nın Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'daki ülkelere de saldırısı ihtimaline karşı 18 Mart 2022'de NATO'nun talebi üzerine Almanya ve Hollanda, Slovakya'ya Patriot Hava Savunma Sistemleri gönderme kararı almıştı. Bu kararın ardından Avrupa'dan yola çıkan Patriot sistemlerinin sevkiyatı Çekya'da görüntülendi.

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da hazırlık! Patriotlar yola çıktı

6 AY KALACAK

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından, Slovakya'ya gönderilen Patriot'lara ilişkin yapılan açıklamada, sistemlerin Slovakya'nın orta kesimindeki Silezya hava üssü yakınlarına konuşlandırılacağı belirtildi. Bu sistemlerin Nisan ayından itibaren aktif edileceği ve Slovakya'da 6 ay kalacağı kaydedildi

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da hazırlık! Patriotlar yola çıktı

Öte yandan Slovakya, Patroit Hava Savunma Sistemleri'ne sahip olurken, ülkenin elindeki S-300 Hava Savunma Sistemleri'nin Ukrayna'ya gönderilmesi planlanıyor.
Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da hazırlık! Patriotlar yola çıktı
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