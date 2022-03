Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzağa Meral Akşener de alet oldu! Türkiye'ye Rusya'ya savaş açma çağrısı yaptı

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında denge politikasını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Montrö'den doğan haklarını kullanan Türkiye bir yandan da iki komşusundan da vazgeçmeyeceğini her defasında açıklıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili yaptığı her açıklamasında da bunun altını çiziyor.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BARIŞ ÇAĞRISI'Türkiye ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçer' diyen Başkan Erdoğan, dün Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile düzenlediği ortak basın toplantısında da 'Türkiye her zaman duruşunu koruyan bir ülke ve her zaman mazlumun, mağdurun yanında olan bir ülke. Çağrımız hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya, bir an önce ateşler kesilsin ve gerek Rusya, gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun.' ifadelerini kullandı ve barış çağrısı yaptı.BAYRAKTAR SİHA ÜZERİNDEN TÜRKİYE ÜZERİNE OYNANAN OYUNTürkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde Ukrayna'ya sattığı Bayraktar TB2 SİHA'lar üzerinden de Türkiye üzerine kirli oyunlar kurgulanıyor. Rusya ile müttefik ilişkileri bulunan Türkiye için küresel çevreler savaşı sadece Bayraktar üzerinden görüp Türkiye'nin Rusya ile arasını açmaya ve Türkiye'yi savaşın içine çekmeye çalışıyor.MERAL AKŞENER'DEN SKANDAL ÇAĞRITürkiye, bölgede arabulucu konumdayken muhalefet ise yine şaşırtmadı. Dış politikada hükümeti desteklemesi beklenen muhalefet adeta Türkiye'ye komplo kurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Ülkücü geçmişi olan Akşener, adeta ABD ve AB'nin sözcüsü gibi Ukrayna'yı gazladı. 'Ukrayna'nın vermiş olduğu mücadeleyi belki de en iyi biz anlıyoruz. Ukrayna'nın cesur evlatlarını saygıyla selamlıyorum' sözleriyle Ukrayna'ya seslenen Akşener, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de 'Putin'in zulmüne maruz kalan onca insanı, kaderlerine terk edemeyiz. Putin haddini aşmıştır.' sözleriyle hedef aldı.CHP'Lİ YARKADAŞ BİLE TEPKİ GÖSTERDİAkşener'in bu sözlerine Millet İttifakı ortaklarından CHP'li Barış Yarkadaş bile tepki gösterdi. Yarkadaş, Twitter hesabından 'İYİ PARTİ, Rusya'ya savaş açmamızı mı istiyor? Anlamadım…' paylaşımını yaptı.