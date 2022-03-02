Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...

Rusya Ukrayna savaşı yedinci gününde de devam ediyor. İki ülke arasında dün yapılan müzakere görüşmeleri de sonuçsuz kaldı. İki ülkenin birbirine ilettikleri talepler kabul edilmeyince müzakereler 2. tura kaldı.Rusya hava ve karadan kuşatma altına aldığı Başkent Kiev'i düşürmek için bir konvoy yola çıkardı. Rusya'nın Kiev için çıkardığı konvoyun genişliği 65 kilometreyi buluyor. Konvoyun Kiev'e girmesine son 25 kilometre kaldı.NATO ve Batı ülkeleri, Rusya'ya Ukrayna topraklarına saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamakla kalmayıp, Ukrayna'ya askeri ekipman ve silah desteği konusunda art arda adımlar atmaya başladı. Ukrayna ordusu ve halkın tüm mücadelesi sürerken, Rus ordusu birçok bölgeyi bombalamaya ve ateş altına almaya devam ediyor.Bugün ikincisi planlanan Ukrayna-Rusya görüşmesi ertelendi.10.30 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan '206 topçu ve havan topu, 46 insansız hava aracı imha edildi. 67 hedef, 38 hava savunma sistemi 51 radar istasyonu vuruldu.' açıklaması yapıldı.10.25 Ukrayna: 6 bin Rus askeri öldürüldü, 206 topçu ve havan topu, 46 İHA imha edildi.10.20 Rusya Savunma Bakanlığı: Herson tamamen ele geçirildi10.03 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson kentinde kontrolü sağlayarak şehri ele geçirdiklerini duyurdu.09.45: Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), tur şirketlerine Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelere tur satışının durdurulması tavsiyesinde bulundu.09:43 Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şahrat Nuruşev, Rusya'nın, ülkesinden Ukrayna'ya asker gönderme talebinde bulunamayacağını söyledi.09.23 Ukrayna basını Harkiv'de kuvvetli bir patlama sesi duyulduğunu duyurdu.08.44 Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa pazarından ayrıldığını açıkladı08.33 Ukrayna'daki Herson kentinin belediye başkanı İgor Kolikhayev, Rus askerlerinin şehre girdiğini ve tren istasyonunu kontrol altına aldığını söyledi. Herson, Ukrayna'nın güneyinde, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın kuzeyinde bulunuyor.07.46 Japonya meclisi, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en sert şekilde kınayan' kararı kabul etti07:22 İngiltere hükümeti, Ukrayna'nın işgalinde Rusya'ya yardımcı olan rolü nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulayacağını duyurdu.07:20: Japonya'nın Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici olarak durdurulacağı bildirildi.07:00 ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.05.18: ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı nedeniyle ABD'nin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattıklarını duyurdu.01.02: AA: Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.00.24: Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, bazı Rus bankalarının uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu projelerine katılım yasağı ile Sputnik ve RT'ye yayın yasağı getirilmesine karar verdi.00.02: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeden nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklandı.