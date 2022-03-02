Fed'den faiz açıklaması!

Piyasalarda Rusya Ukrayna Savaşı sonrası merkez bankalarının alacağı tutum en çok merak edilen konular arasında yer alırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Mart ayındaki toplantıda faiz artırmanın uygun olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Fed Başkanı Jerome Powell'dan kritik faiz ve Rusya Ukrayna açıklaması geldi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlandı. Powell Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu düşündüğünü söyledi. Powell konu hakkında "Fed elindeki araçları yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmemesi ve uzun vadeli büyüme ile sağlam bir işgücü piyasasını teşvik etmek için kullanacak" diye konuştu.Fed Başkanı Powell, arz endişelerinin hafiflemesi ve ılımlı talebin etkisiyle enflasyonun bu yıl gerileyeceğini öngördü. Powell, Rusya Ukrayna Savaşı'nın ABD ekonomisine kısa vadeli etkilerinin oldukça belirsiz olduğunu ve bölgedeki durumu yakından takip edeceklerini belirterek "Gelen veriler ve görünümdeki değişimi göz önünde bulundurarak tetikte olmalıyız" ifadesini kullandı.Powell istihdam piyasasının güçlü olduğunu ancak enflasyonun hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini ifade etti, bilanço küçülmesinin faiz artışının ardından başlayacağını dile getirdi.Powell ve diğer Fed yetkilileri haftalardır yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmaya başlayacakları mesajını veriyor. ABD'de enflasyon Ocak ayında yüzde 7.5'e yükselmiş, Fed'in de yakından izlediği PCE enflasyon yıllık bazda 1983'ten beri en en büyük artışı kaydetmişti.Piyasalarda 15-16 Mart'taki Fed toplantısı için faiz artışı fiyatlanıyor. Ancak Ukrayna'daki savaş nedeniyle bazı kurumlar tüm yıl için faiz artış beklentilerini düşürüyor. Son olarak Bank of America Corp. ve Goldman Sachs Group Fed'in yüzde 0-0.25 aralığında olan politika faizini yıl sonuna dek yüzde 2'ye yükselteceği görüşünü koruduğunu açıklarken TD Securities bu ay Fed'den daha düşük faiz artışı beklediğini belirtti.