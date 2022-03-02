Erdoğan Nuri Killigil Paşa'yı andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ölümünün 73'üncü yıl dönümünde andı..
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ölümünün 73'üncü yıl dönümünde andı..
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum' dedi.