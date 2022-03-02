Apple'dan Rusya hamlesi! Ülkedeki bütün satışlar...

Apple'dan yapılan son açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Rusya'daki tüm ürün satışları durduruldu. Şirket ayrıca ülkeye tüm ihracatı durdurduğunu, Apple Pay ve diğer hizmetlerin kullanımını sınırladığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından birçok dünya devleti ve şirketler Rusya'ya yaptırım kararı almıştı. Askeri harekat emrinin 7. gününe girilirken bir açıklama da Apple'dan geldi.Apple salı gününden itibaren geçerli olmak üzere Rusya'daki bütün satışlarını durdurdu. Şirket bununla da kalmayıp Apple Pay ve diğer hizmetlerinin tamamının da Rusya içinde sınırlandırıldığını açıkladı.