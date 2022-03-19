Uçaklar Sabiha Gökçen'e inemedi

Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve pist temizleme çalışmaları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken uçaklar havadaki bir süre tur attı.Yakıt kritiğine giren en az 10 uçağın İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi öğrenildi.Pegasus Havayolları'nın Hannover ve Viyana uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı'na, Buta Airlines Bakü, Anadolujet'in Zürih ve Pegasus Havayolları'nın Köln ve Cenevre seferleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.Pist temizleme çalışmalarının tamamlanmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişiler saat 20.30 itibariyle tekrar başladı.