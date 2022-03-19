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Gişelerde ceza karmaşasına son

Otoyol ve köprü geçiş cezalarına yeniden düzenleme geliyor.

Ekleme: 19.03.2022 - 22:51 Güncelleme: 19.03.2022 - 22:57 / Editör: Ozge Selin
Gişelerde ceza karmaşasına sonBakan Adil Karaismailoğlu otoyol ve köprülerde ceza ücretinde karmaşanın son bulacağını belirterek “Vatandaşın OGS’sinde var ama HGS’den geçiyor. HGS’de para yok diye ceza kesiyor. Hâlbuki OGS’de para mevcut. Onunla ilgili bir kanun teklifimiz var” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu otoyol ve köprülerden geçiş ücreti ödemeden geçenlere, ücretin 4 katı tutarında ceza uygulandığını hatırlatarak “Vatandaşın HGS ve OGS’si var. OGS’sinde para varsa, HGS’den geçiyor. HGS’de para yok diye ceza kesiyor. Hâlbuki OGS’de para mevcut. Geçtiğimiz günlerde hepsini HGS’leştirdik. Onunla ilgili bir kanun teklifimiz var. Bir ay içerisinde Meclis’e göndereceğiz” dedi.

Türkiye'den Ebru Karatosun'un haberine göre Karaismailoğlu, düzenleme ile ayrıca, yolcu ve yük taşımacılığında hizmet vermek için alınması gereken A1'den T3'e kadar yetki belgesi sayısında sadeleştirme yapılacağın bildirdi.

“43 BİN ARALIĞINDA GEMİ GEÇİYOR”

Kanal İstanbul ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Süveyş Kanalında ortalama 22-24 bin aralığında gemi geçiyor. Bizde 43 bin aralığında gemi geçiyor. Eski gemiler değil artık. Gemilerin boyutu büyüyor. Büyük ve tehlikeli yük taşıyan gemi sayısı artıyor. Küçük gemilerin sayısı azalıyor. Son 10 yılda, 150 metreden küçük gemi sayısı yüzde 36,9 azalırken, 150-200 metre arasındaki gemi sayısı yüzde 50, 200-250 metre arasındaki gemi sayısı yüzde 28 ve 250 metreden uzun gemi sayısı yüzde 8 arttı. Son 13 yıllık verilere göre İstanbul Boğazı’nda gemiler, her geçişte yaklaşık 14 saat bekliyor. Önümüzdeki yıllarda bu bekleme süreleri 4-5 günü bulacak” diye konuştu.

“İSTANBUL’UN İMKÂNLARI EL VERMİYOR”

Kanal İstanbul’la beraber hem gelirimizin artacağını hem de dünyanın lojistik merkezi hâline geleceğini aktaran Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti:

İstanbul’un şu andaki imkânları buna el vermiyor. Bugün Singapur ve Rotterdam limanı, dünyanın belirli sayıdaki dağıtım merkezleri. İstanbul da bu konumda ama dağıtım merkezi olması noktasında liman altyapısı yok. Muhalefetin bunlara ufku yetmiyor. Bugüne kadar 37 milyar dolar değerinde, yap işlet devret modeliyle proje hayata geçirildiğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu “Tüm projeler 2040 yılından itibaren devlete geçecek. Ulaştırma Bakanlığı 2040 yılından itibaren merkezî bütçeye ihtiyaç olmaksızın kendi bütçesini elde edecek. Hatta merkezî bütçeye katkı bile sunabilecek” ifadelerini kullandı.
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