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TBMM Başkanı Şentop'tan 18 Mart mesajı

Mustafa Şentop, "Ay-yıldızlı al bayrağımızın özgürce dalgalandığı bu topraklar ebedi vatanımızdır. Cennet vatanımızı mamur hale getirip ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşamak için azimle, gayretle çalışmak en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.

Ekleme: 18.03.2022 - 11:51 Güncelleme: 18.03.2022 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop'tan 18 Mart mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1. Dünya Savaşı'nda, devletin ve bölgenin askeri ve siyasi kaderine tesir edecek en önemli cephelerden birinin Çanakkale'de açıldığını anımsattı.

Dönemin en kudretli ordularına sahip İngiltere ve Fransa'nın, "yenilmez armada" diye nitelendirilen savaş gemileriyle Çanakkale Boğazı'nı geçip önce İstanbul'u ele geçirmek, ardından da Osmanlı Devleti'ni teslim olmaya zorlamak istediklerine işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"Ancak onlara kağıt üstünde yaptıkları planı sahada tatbik etme imkanı verilmemiştir. Çünkü 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' şevki ve inancıyla savaşan 'Bedr'in aslanları kadar şanlı' ordumuz, verdiği destansı mücadele ile tarihimize ve talihimize tesir edecek bir zafere imza atmıştır.

Balkan Savaşlarından sonra yeniden inşa edilen ordumuzun kazandığı zafer ile tarihimize sadece 'Çanakkale geçilmez' notu düşülmemiş, aynı zamanda vatan topraklarındaki milli varlığımıza ve siyasi durumumuza tesir edecek sonuca ulaşılmıştır. Böylece aziz milletimiz de tarihin öznesi olma iddiasını korumuştur."

"SORUMLULUK ŞUURUYLA HİZMETİMİZİN SOMUT ABİDESİ"

Coğrafi konumu icabı Çanakkale Boğazı'nın vatanın en önemli savunma hattı olduğunu belirten Şentop, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Düşman gemileri stratejik önemi büyük olan boğazı geçtikleri takdirde başkentimiz İstanbul'un savunması mümkün olmayacak ve vatan topraklarındaki varlığımızı sürdürmemiz de zorlaşacaktı. Kahraman ecdadımız, her karışını siper ettiği Çanakkale kıyılarında 'olmak ya da olmamak' mücadelesi vererek düşmanın kirli emellerine ulaşmasına mani olmuş ve milli ve manevi mukaddesatımızı korumayı başarmıştır. Bu sebeple toprağın kara bağrında yatan aziz şehitlerimizden, gazilerimizden Allah razı olsun. Ruhları aziz, makamları ali olsun.

Ay-yıldızlı al bayrağımızın özgürce dalgalandığı bu topraklar ebedi vatanımızdır. Cennet vatanımızı mamur hale getirip ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşamak için azimle, gayretle çalışmak en büyük sorumluluğumuzdur. Nitekim açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün gerçekleştirilecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü de aziz milletimize sorumluluk şuuru ile hizmet ettiğimizin somut bir abidesidir. 107 yıl önce muhteşem bir zafere imza atan ecdadımızın ruhunu muazzez edecek 18 Mart Çanakkale Zaferi Köprüsü'nün hayırlı olmasını diliyorum.

Gurur ve övünç günümüz vesilesiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılını kutluyorum. Tarihimize altın harflerle yazdırılan muhteşem zaferde payı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Seyit Onbaşıları, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran ile yad ediyorum."
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