Zelenskiy Avrupa Birliği Parlamentosu'na seslendi: Bu süreci hızlandırın

Rusya Ukrayna savaşı 3 haftayı geride bırakırken, Avrupa Birliği Parlamentosu'na video konferans yöntemiyle katılan Ukrayna lideri Zelenskiy sert açıklamalarda bulundu. Soğuk Savaş benzetmesi yapan Zelenskiy AB'ye seslenerek Avrupa Birliği'ne üye olma sürecinin hızlanmasını talep etti."BİR HALK YOK EDİLİYOR"Parlamento'ya sert sözler söyleyen Zelenskiy "Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağız diyorlar; ancak şu an bu sözlerine değersiz olduğunu görüyorum. Avrupa'da bir halk resmen yok ediliyor" sözlerine yer verdi."RUSYA AVRUPA'YA BİR DUVAR DİKİYOR"Avrupa'nın da tehdit altında olduğunu belirten Ukrayna lideri: Rusya Avrupa'ya bir duvar dikiyor. Bu Berlin Duvarı değil; özgürlük ile esaret arasındaki bir duvar. Gelin bu duvarı birlikte yıkalım" diyerek çağrıda bulundu.ESKİ SÖZLERE ATIFEski ABD başkanı Ronald Reagan'ın son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'a Berlin Duvarı'nı yıkması için yaptığı çağrıya atıfta bulunan Zelenskiy, Alman milletvekillerine "Sizlere şunu söylüyorum, sevgili Şansölye Scholz: Bu duvarı yıkın. Almanya'ya kazandığı liderlik rolünü verin ki torunlarınız sizinle gurur duysun. Özgürlüğü destekleyin, Ukrayna'yı destekleyin, bu savaşı durdurun, bu savaşı durdurmamıza yardım edin" dedi."YAPTIRIMLARI GECİKTİRİYORSUNUZ"Bunun yanı sıra Zelenskiy, Avrupa'ya sitemde de bulundu. Berlin'i Rusya'dan Almanya'ya uzanan tartışmalı bir doğal gaz boru hattı olan Nord Stream 2'nin iptalini geciktirdiği için de eleştiride buluan Zelenskiy, ekonominin bu durumdaki önemine vurgu yaptı.